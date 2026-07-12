Investigan asesinato del alcalde de San Miguel Yogovana

El presidente municipal realizaba labores de vigilancia cuando dos hombres salieron de una vivienda y posteriormente abrieron fuego en su contra

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La Fiscalía General de Oaxaca informó que el alcalde de San Miguel Yogovana, municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, fue asesinado a disparos durante la madrugada de este domingo.

De acuerdo con el reporte oficial, el presidente municipal realizaba labores de vigilancia cuando detectó dos motocicletas estacionadas afuera de su domicilio.

Tras solicitar apoyo a la policía para verificar el estatus de las unidades, los presuntos propietarios salieron de la vivienda con una actitud agresiva y posteriormente abrieron fuego contra el edil.

Fiscalía identifica a los presuntos agresores

El alcalde de San Miguel Yogovana falleció en el lugar, mientras peritos y agentes de investigación iniciaron las diligencias para esclarecer el caso.

La Fiscalía General de Oaxaca señaló que las motocicletas pertenecían a los presuntos responsables, quienes ya fueron identificados formalmente.

Continúa la búsqueda de los responsables

La dependencia informó que mantiene un operativo de búsqueda para localizar y detener a las personas presuntamente involucradas en la agresión.

El crimen se suma a otros ataques contra autoridades

El caso ocurrió casi un mes después de que el expresidente municipal de San Juan Quiahije fuera asesinado junto con su hijo en una agresión armada.

Además, dos días antes también fue asesinado el presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Joel Ángel Bravo Martínez, en la región de la Mixteca, en otro ataque con armas de fuego.