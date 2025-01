San Pedro lanza ruta piloto para trabajadores de la Sierra Madre

El municipio de San Pedro arrancó la operación de una ruta piloto de transporte intermunicipal para trabajadores de la zona Sierra Madre, como una respuesta para menguar la problemática de movilidad.

A través de un video en redes sociales, Luis Susarrey, city manager del municipio de San Pedro, explicó que el programa piloto de la ruta intermunicipal tiene como objetivo explorar más soluciones en materia de movilidad.

Explicó que la ruta piloto cuenta con dos camionetas de pasajeros Volkswagen Crafter, que aseguró son propiedad del municipio y estaban en desuso y las cuales pasarán por un recorrido de 11 kilómetros:

Desde Gómez Morín y Roble a la altura de El Palacio del Hierro hasta Olinalá, Palmilla, Residencial Chipinque, Santuario y Valle de San Ángel, con un servicio diurno de dos horas y media desde las 07:00 hasta las 09:30 de la mañana.

La ruta piloto será implementada durante todo enero con el objetivo de estudiar el comportamiento de la demanda para definir las características y horarios del trazo final, explicó el funcionario.

"Estas unidades no se estaban utilizando y ahora van a servicio para que la gente pueda llegar a su trabajo de una manera cómoda, de una manera segura", explicó Susarrey.

"El servicio es para nuestros trabajadores, es la gente que le da servicio a los hogares, a las oficinas de nuestra querida ciudad”, agregó.

En ese sentido, el funcionario adelantó que analizan implementar más rutas intramunicipales.

"Tiene muchos años que el transporte público en el área metropolitana no satisface la demanda que hay. Los municipios tenemos que entrar al quite, sobre todo San Pedro, porque San Pedro no es un municipio que deba decir. Eso le toca al Estado, que el Estado venga a arreglar nuestras broncas'”, aseguró.

Los conflictos de movilidad en San Pedro

Y es que el municipio no cuenta con Metro, es el último lugar en la urbe regia en cantidad de rutas urbanas que pasan por su territorio y enfrenta además una invasión de autos en la que se estima que hay tres autos por persona.

En octubre del año pasado, una investigación realizada por El Horizonte puso sobre la mesa los conflictos de movilidad que enfrenta el municipio de San Pedro, entre los cuales se destaca que dicho municipio es tierra de autos y un desierto de transporte público, ya que comparado con el resto de municipios de la zona metropolitana es 'sotanero' en rutas urbanas, por lo que expertos sugieren que una de las soluciones es la implementación de un servicio de Metro.

Estimaciones oficiales indican que en San Pedro hay tres autos por persona, cifra que supera al resto de la urbe, en donde el promedio es de 0.4 por cada habitante, y además, con base en el listado de rutas existentes en el estado y en sus itinerarios de recorrido, a San Pedro llegan al menos 12 rutas urbanas que en promedio tienen 156 unidades entre todas, lo que coloca a este municipio en el último lugar en la zona metropolitana.

En primer lugar, está Monterrey con 215 rutas y 2,795 unidades; en segundo lugar, el municipio de San Nicolás con 94 rutas y 1,222 unidades; en tercero Guadalupe con 79 rutas y 1,027 unidades y así hasta completar la lista de nueve municipios metropolitanos.

Al respecto, el urbanista Gabriel Todd señaló que a San Pedro también le urge un “combo” de transporte colectivo como el Metro que no necesariamente tendría que recorrer todo el municipio o arterias como Lázaro Cárdenas, ni “chocar” con las interconexiones que proponen los alcaldes, pero sí podría llegar a una “frontera” con Monterrey, como es la parte de San Agustín.

“Llegas a esa frontera de San Pedro con el Metro y de ahí tienes que partir en una ruta interna que te deje en el Casco, en el Centrito, en lugares estratégicos para que puedas llegar.

“Qué maravilloso sería que una línea del Metro llegue a la frontera de San Pedro, por supuesto que sí, por supuesto que sí, el transporte público interno y por supuesto que sí a que haya incentivos fiscales para vivir cerca”, indicó.

Los detalles de la nueva ruta piloto de San Pedro

- Unidades: 2.

- Recorrido: 11 kilómetros.

- Zona de cobertura: desde Gómez Morín y Roble, hacia Olinalá, Palmilla, Residencial Chipinque, Santuario y Valle de San Ángel.

- Frecuencia: Lunes a viernes de 07:00 a 09:00 horas.

- Duración del piloto: 1 mes.

Comentarios