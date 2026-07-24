El estudio correspondiente al segundo trimestre de 2026 reveló que únicamente el 10.6% de la población considera inseguro vivir en el municipio

Inicio / Nuevo León / San Pedro mantiene el primer lugar nacional en seguridad: Inegi

San Pedro Garza García volvió a colocarse como el municipio con la menor percepción de inseguridad de México, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El estudio correspondiente al segundo trimestre de 2026 reveló que únicamente el 10.6% de la población considera inseguro vivir en el municipio, la cifra más baja registrada entre todas las ciudades evaluadas en el país.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana #ENSU, en junio 2026, 59.8% de las personas de 18 años y más, residentes en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad:



🚺 65.6%

🚹 52.6%



Las ciudades con mayor percepción de… pic.twitter.com/cAc1Nmh7Qr — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 24, 2026

Más de 600 días al frente del indicador

Los datos publicados por el Inegi muestran que San Pedro acumula ya más de 600 días consecutivos como la ciudad con la menor percepción de inseguridad en México.

Además, el municipio ha ocupado el primer lugar nacional en cada una de las mediciones trimestrales realizadas durante el periodo 2024-2027, consolidando una tendencia que lo mantiene por encima del resto de las ciudades evaluadas.

Escobedo y Monterrey muestran avances

La ENSU también reportó una disminución en la percepción de inseguridad en los municipios de Escobedo y Monterrey.

En Escobedo, el indicador pasó de 48.4% a 40.9%, reflejando una reducción significativa respecto a la medición anterior.

Por su parte, Monterrey registró una ligera mejoría al pasar de 59.7% a 57.2%.

En contraste, Apodaca, Guadalupe y Santa Catarina reportaron incrementos en la percepción de inseguridad durante el segundo trimestre del año.

Apodaca pasó de 26.1% a 33.4%, mientras que Guadalupe registró un aumento de 37% a 44.9%.

Mientras que en Santa Catarina, la percepción de inseguridad subió de 42.6% a 44.1%.

Por otra parte, la encuesta del INEGI ofrece una radiografía del sentimiento ciudadano respecto a la seguridad pública y permite medir la evolución de este indicador en las principales zonas urbanas de México.