Detiene Policía de San Pedro a dos presuntos agresores de mujeres

La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro reiteró que mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier manifestación de violencia

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La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro reportó la detención de dos hombres, en hechos ocurridos por separado, por su presunta participación en delitos relacionados con violencia contra mujeres en las colonias Del Valle y Valle del Mirador.

El primer caso ocurrió en la colonia Del Valle, donde policías municipales arrestaron a Jorge "N", de 56 años, por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar.

De acuerdo con el informe, una mujer denunció haber sido agredida por el señalado cuando ambos se encontraban en un establecimiento ubicado sobre la calle Río Mississippi.

Tras recibir el reporte, los oficiales acudieron al sitio, realizaron las diligencias correspondientes y procedieron con la detención del presunto agresor.

El hombre fue trasladado al Centro de Control y Comando (C2) Municipal para quedar a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

En un segundo hecho, registrado en la colonia Valle del Mirador, elementos de la corporación detuvieron a Edgar "N", de 25 años, por su presunta responsabilidad en el delito de amenazas.

La intervención ocurrió luego de que el C4 de San Pedro recibiera un llamado de auxilio de una mujer que denunció haber sido amenazada.

Al llegar al lugar, los oficiales identificaron al presunto responsable, quien fue señalado directamente por la víctima, por lo que fue detenido conforme a los protocolos policiales.

Al igual que en el primer caso, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente para el seguimiento de las investigaciones y la definición de su situación legal.