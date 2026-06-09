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Nuevo León

San Pedro se viste de fiesta mundialista con el City Fest 2026

El festival abrirá los jueves desde las 17:00 horas con entrada libre, mientras que el acceso a las atracciones mecánicas costará desde 300 pesos

  • 09
  • Junio
    2026

El municipio de San Pedro alista la apertura del City Fest San Pedro 2026 este 11 de junio en Valle Oriente como parte del Distrito Mundialista.

El alcalde Mauricio Farah indicó que el espacio ofrecerá cultura, gastronomía y entretenimiento hasta el 5 de julio. 

El festival abrirá los jueves desde las 17:00 horas con entrada libre, mientras que el acceso a las atracciones mecánicas costará desde 300 pesos.

Previo a la inauguración, el alcalde realizó un recorrido por las instalaciones para supervisar los últimos preparativos de la apertura oficial.

“Lo hacemos para todas las familias que en este verano, que vamos a andar aquí con mucho ambiente mundialista, pues, que puedan venir y disfrutar todos de este City Fest, y, por supuesto, toda la gente que nos visita de otros países y que va a estar hospedada alrededor del municipio, que tengan una opción segura, accesible, una opción también cercana, incluso, para poder pasar el día a gusto y agradable, y que se lleven una muy buena impresión de esta ciudad y, por supuesto, de este estado”, indicó Farah.

Agregó que en el festival habrá espectáculos culturales inspirados en algunos de los países que participarán en la justa deportiva, ofreciendo una muestra de la diversidad y riqueza cultural durante el torneo internacional.


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