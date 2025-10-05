Cerrar X
Nuevo León

San Pedro y San Nicolás no plantean aumento de predial en 2026

Hasta el momento, San Pedro y San Nicolás son los únicos municipios que han confirmado que este año no habrá incremento al impuesto del predial

  • 05
  • Octubre
    2025

Los alcaldes panistas de San Pedro, Mauricio Farah y de San Nicolás, Daniel Carrillo aseguraron que no plantean aumento al predial en casa - habitación para el próximo 2026.

Antes del inicio de la Asamblea Estatal del PAN, el alcalde sampetrino indicó que no se tiene contemplado un aumento porque el año pasado hubo actualización de estos valores.

Mauricio Farah

“Nosotros tuvimos incrementos en años pasados, así que en este no tenemos contemplado hacerlo, salvo muy seguramente el tema de la inflación, pero fuera de eso no tenemos pensado hacer un aumento”, dijo Mauricio Farah.

Por su parte, Daniel Carrillo indicó que habrá cambios en los nuevos desarrollos, pero para las casa - habitación se mantendrá igual.

“No (habrá aumento), solo enviamos los de nuevos desarrollos, las actualizaciones de los nuevos valores catastrales, todas las renovaciones, solo eso. Pero recatastro para las viviendas no hay”, dijo Carrillo en entrevista.



Hasta el momento, San Pedro y San Nicolás son los únicos municipios que han confirmado que este año no habrá incremento al impuesto del predial.

Por otra parte, quien sí ha solicitado un aumento es Santa Catarina, ya que aseguran que llevan más de cuatro años sin actualizar el monto.











