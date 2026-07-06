Se acabó el sueño mundialista, pero México sale fortalecido

La derrota ante Inglaterra cerró el sueño mundialista, pero el torneo dejó un legado de orgullo, identidad y confianza para los mexicanos

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Se le acabó a México la ilusión mundialista. Este domingo cayó ante uno de los rivales más fuertes del torneo, Inglaterra, lo que dejó un sentimiento de tristeza, aunque también de esperanza por lo logrado a lo largo de la competencia.

Pero, más allá del resultado en la cancha, lo que ha vivido México durante este Mundial 2026 tiene un valor que trasciende lo deportivo, coinciden sociólogos y analistas consultados.

El torneo dejó una experiencia colectiva que difícilmente se borrará con una victoria o una derrota.

México se consolidó como un anfitrión de primer nivel, de acuerdo con la percepción de miles de visitantes extranjeros.

La hospitalidad, el ambiente festivo y la calidez con la que los mexicanos recibieron a los aficionados marcaron la diferencia en las tres sedes mundialistas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Especialistas consideran que este fenómeno también ha tenido un efecto en la percepción que los propios mexicanos tienen de sí mismos.

La respuesta de la sociedad durante el Mundial fortaleció el sentido de identidad y contribuyó a elevar la autoestima colectiva, resumida en una pregunta que acompañó gran parte del torneo: “¿Y si sí?”.

Más que una consigna futbolística, esa frase se convirtió en una invitación a replantear la imagen que el país tiene de sí mismo y a preguntarse si, en realidad, los mexicanos somos mejores de lo que muchas veces creemos, destacaron especialistas.

‘¿Y si sí?’, el legado que perdurara

Más que un lema deportivo, el “¿Y si sí?” se convirtió en el grito de lucha que definió a la sociedad mexicana durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Aunque la aventura de la Selección Mexicana concluyó en la cancha, esta frase permanece como el reflejo de una nación resiliente que, de acuerdo con especialistas, transformó la justa mundialista en una catarsis colectiva de esperanza y unidad.

De acuerdo con Eduardo Loredo, sociólogo e investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), esta mentalidad convirtió al torneo en una experiencia que rebasó por completo el ámbito futbolístico.

“Creo que este nuevo grito de guerra —aunque quizá el término no sea el más adecuado—, este nuevo grito de lucha, el ‘¿Y si sí?’, nos representa en esa dimensión poética en la que vivimos entre la fragilidad y la esperanza. Hay algo que nos sigue empujando hacia adelante y precisamente es esa frase”.

El especialista destacó que las calles inundadas de euforia, así como las celebraciones en plazas públicas, hogares, escuelas y centros de trabajo, demostraron la fuerza del carácter nacional.

“No es que nosotros no estuviéramos listos para el Mundial, sino que el Mundial no estaba listo para nosotros”.

Con esa analogía explicó cómo la personalidad, la alegría y el arraigo de los mexicanos sorprendieron al mundo.

Además, el investigador de la UANL concluyó con una reflexión sobre el significado que esta fiesta deportiva tendrá para las generaciones presentes y futuras.

“Creo que fue algo que no experimentábamos desde hacía mucho tiempo, quizá varias décadas: ese goce o esa catarsis colectiva”.

Se trata de una huella emocional que, añadió, a diferencia de los resultados deportivos, permanecerá intacta en la memoria colectiva del país.

Una copa que fortaleció la identidad

Más allá de la cancha, México ya alcanzó su mayor victoria en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al proyectar una imagen de excelencia hacia el exterior y transformar la psique colectiva de sus ciudadanos, afirmó el analista político Eloy Garza.

Este torneo, indicó el experto, representa un hito histórico que trasciende los resultados deportivos y consolida al país en dos rubros fundamentales: el autorreconocimiento de sus fortalezas y la cohesión social.

“Con este Mundial 2026, ganemos o perdamos, México ya llegó más lejos que nunca. No lo digo en términos futbolísticos. Primero, porque somos mucho mejor país de lo que creíamos, de lo que suponíamos”.

Para Garza, la llegada de turistas de todo el mundo ha dejado en claro que el país posee una cualidad única frente a muchas naciones occidentales, donde no siempre se recibe al visitante con la misma alegría y hospitalidad.

“Ya logramos brillar con una luz muy superior a la de Estados Unidos y Canadá juntos. Si les preguntas a los turistas que nos visitan, nos reconocen como una afición de excelencia por nuestra hospitalidad, por nuestra capacidad de apropiarnos del espacio público con relativo orden, por la calidez y la alegría. Hacemos sentir a la gente de fuera como si estuviera en casa”.

Añadió que el evento demuestra la plena capacidad de México para organizar espectáculos de talla internacional, lo que fortalece de manera directa el amor propio y la confianza nacional.

El analista puntualizó que el deporte funciona como un auténtico “espejo social”, ya que es imposible alcanzar un buen desempeño colectivo cuando se parte de una comunidad fragmentada.

“El deporte y la organización que tenemos como equipo son solamente una proyección de lo que somos como sociedad. Este espejo nos está mostrando una cara que ni siquiera esperábamos: la del optimismo y la capacidad de ser invencibles cuando nos convocan causas comunes”.

Garza enfatizó que la gran lección del Mundial 2026 es comprobar que no existe objetivo común que se le resista a la ciudadanía cuando decide caminar en una misma dirección.

“Somos campeones y no nos dábamos cuenta; ganemos o perdamos, ya ganamos”.

El balance inicial es profundamente positivo, pues, más allá de un nacionalismo tradicional, México proyectó hacia el exterior un mensaje de hermandad y unidad que terminó por acercar a aficionados de distintas naciones.

“Realmente fue impresionante lo que se vivió durante estos días en México y cómo se mostró al mundo: éramos como hermanos, como una gran familia. Creo que México proyectó una imagen muy positiva hacia el exterior”.

El especialista subrayó que se vivió un fenómeno de unidad tan genuino que terminó por contagiar e integrar a visitantes de otros países.

Así, el verdadero triunfo de esta justa no se midió en el marcador, sino en la oportunidad de reencontrarse en el espacio público tras años de polarización y aislamiento, dejando como principal legado una sociedad más unida, orgullosa de sí misma y convencida de que el “¿Y si sí?” puede trascender el futbol para convertirse en una nueva forma de mirar el futuro del país.