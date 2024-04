Se avientan la pelota en tema de protesta de Rosaura Guerra

Los diputados del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano (MC) se están “aventando la pelotita” en quién tiene la culpa de que a mes y medio que termine el periodo legislativo, no se le ha tomado protesta a la diputada suplente Rosaura Guerra.

Por tercera ocasión consecutiva, la sesión no pudo ni si quiera iniciar ya que en el Congreso solo tomaron asistencia 18 diputados del PRI y del PAN, aún y cuando la bancada de MC sí está en el recinto, pero se rehúsa a entrar a las sesiones.

El que no se puedan llevar a cabo las sesiones toma más importancia durante esta semana ya que el Tribunal Estatal Electoral ordenó al Poder Legislativo tomarle protesta a la diputada suplente Rosaura Guerra, ya que, si no hay quorum, esto no puede hacerse.

Y aunque Movimiento Ciudadano ha reiterado en diversas ocasiones que no entrarán a la sesión hasta que la integración de Rosaura Guerra no sea oficial, los diputados del PRI y del PAN acusaron a los naranjas de utilizar a su compañera de bancada, para que el trabajo legislativo no avance.

“A la licenciada Rosaura la están usando, la están utilizando, no lo ha podido identificar, pero la están utilizando para no avanzar en los temas legislativos diciendo que la están defendiendo y que no van a entrar hasta que se les tome protesta".

“Nosotros hoy tuvimos 19 asistentes con tres hubiéramos logrado los 22 y fácilmente le hubiéramos tomado protesta a la diputada Rosaura, así que si ellos quieren completar el pleno ahí estamos, los estamos invitando a que participen en el Congreso”, dijo el diputado panista Carlos de la Fuente.

Por su parte, la diputada del PRI, Lorena de la Garza, le pidió a Rosaura Guerra que convenza a los diputados de Movimiento Ciudadano de entrar a la sesión, para que así pueda realizar sus trabajos legislativos.

Los diputados de Movimiento Ciudadano aseguraron que no se doblegarán y no entrarán a la sesión, ya que fácilmente los legisladores del PRI y del PAN pueden juntar los 22 diputados necesarios para llevar a cabo la toma de protesta.

“Siguen empecinados en no tomarle protesta, porque precisamente no quieren aceptar que ella tiene un derecho, ya está en funciones y, en ese sentido, hasta en tanto, no se le tome protesta, nosotros no estaremos entrando al pleno".

“Lo que queremos es que el PRI y el PAN en lugar de andar cambiando presidentes, asuman su responsabilidad, que le den viabilidad, se dejen de paros, como ya lo han hecho en este Congreso en otras ocasiones donde han llamado a un paro formal y ahora que no quieren hacerle caso al Tribunal Electoral con el caso de Rosaura”, puntualizó Gaona.

