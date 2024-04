Se esfuma Peak... ¡debe hasta la renta! Abandonan oficina

Grupo Peak no únicamente embaucó millones de pesos a inversionistas sampetrinos, sino que huyó de sus oficinas debiendo hasta la renta.

Las instalaciones, donde la compañía prometió resolver las inquietudes a sus clientes, hoy están completamente abandonadas.

El Horizonte acudió hasta el quinto piso de la Plaza UMA, en San Pedro, y constató como no hay ni un empleado ni directivo que dé la cara.

Las puertas cerradas, computadoras sin encender, y las luces apagadas, es la postal que dejó Grupo Peak en su huida hace aproximadamente una semana.

Afectados han desfilado durante los últimos días en búsqueda de respuestas sin éxito, según informó personal del edificio.

Por si fuera poco, la empresa de Arturo González Cantú y Víctor Hugo Sepúlveda todavía mantiene un adeudo por la renta de las oficinas.

“Ellos estaban aquí, eran como un cliente más, lamentablemente se presentó esta situación y nos afectó no solo a nosotros, sino a muchos clientes más, pero nosotros también tenemos temas con ellos.

“Ahorita no hay a quién reclamarle porque las personas más importantes no están”, comentó la administración de la plaza.

En el directorio de los elevadores se eliminó ya la señalética que indicaba que la empresa despachaba en el piso cinco.

Incluso, desde las escaleras es prácticamente imposible ingresar a las oficinas, pues se retiró la chapa de la puerta de acceso.

Fueron 4 años los que la compañía duró instalada en Plaza UMA, y no fue sino hasta recientemente que comenzó a fallar con sus pagos.

La administración de la plaza informó además que no tienen impedimento para permitir el acceso a los empleados y directivos, sin embargo, nadie ha aparecido en el lugar desde hace días.

Antes de que se descubriera el escandaloso fraude, la planilla ingresaba diariamente por el lobby o desde el estacionamiento subterráneo, pero ya no se les ha visto.

Grupo Peak también rentaba un pequeño espacio en el octavo piso, y al igual que las instalaciones del quinto, no hay nadie que pueda resolver dudas.

Fiscalía informa que ya hay seis denuncias penales

Grupo Peak enfrenta seis denuncias por fraude que inversionistas presentaron ante el Ministerio Público, confirmó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) a El Horizonte.

De acuerdo a información compartida por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el monto defraudado no se ha presentado, ya que las denuncias están en otra etapa del proceso legal y no se detalló sobre quién interpuso las querellas, para no afectar las investigaciones.

En la reunión virtual del pasado jueves 18 de abril, algunos de los afectados señalaron que el monto perdido alcanzó los $800 millones de pesos como acumulado del capital entregado a la empresa de inversiones.

Al consultar a Roberto Ríos, representante legal de Grupo Peak e integrante de la firma RR abogados con sede en Torreón, Coahuila, mencionó que el adeudo no supera los $500 millones y se abstuvo de presentar alguna prueba o comprobante que confirme dicha cantidad.

“Pues jamás se superó los $500 millones, ni tampoco se esfumaron lejos de ello, están preparando las liquidaciones de sus socios, ya mis clientes me dirán que es lo que desean hacer”, señaló el litigante.

Grupo Peak repentinamente dio las opciones a sus clientes de llegar a una conciliación y recibir una parte o la totalidad del capital invertido a través del valor de los bienes con los que aún cuenta la empresa u optar por la vía legal, sin dar un tiempo estimado para la recuperación de su inversión.

A casi una semana del anuncio interno de la quiebra y perdida del capital invertido de Grupo Peak, al menos seis denuncias por el delito de fraude han sido interpuestas en su contra y aún no hay un pronunciamiento de parte de Arturo González Cantú y Víctor Hugo Sepúlveda fundadores de la empresa.

