Nuevo León

Se estrella tráiler contra poste en carretera a Saltillo

Un trailero que dormitó provocó un accidente en la carretera Saltillo-Monterrey, estrellándose contra un poste y poniendo en riesgo la vida de automovilistas

  • 04
  • Septiembre
    2025

El operador de un tráiler puso en riesgo la vida de automovilistas y de una mujer, al dormitar, provocando que el tráiler se estrellara contra un poste de concreto.

La unidad de carga con domicilio en la ciudad de León se desplazaba de Saltillo a Monterrey, sin embargo al dormitar por algunos segundos, provocó que perdiera el control del volante.

Esto generó que el tráiler se proyectara a la izquierda, se saliera de la carpeta asfáltica, cruzara el camellón de terracería y se estrellara contra un poste.

El impacto provocó que el arbotante de concreto quedara encima de la cabina destrozada.

En su camino, la unidad de carga arrastró un segundo poste con cables destrozados de energía eléctrica, el cual cayó sobre el techo de un tejaban habilitado como restaurante a la orilla del camino.

La pesada de unidad de carga detuvo su marcha sobre los carriles contrarios (de Monterrey a Saltillo), poniendo en riesgo la vida de automovilistas y choferes.

Mientras tanto, una mujer que dormía en el tejaban estuvo en peligro de morir aplastada por el poste, y los cables podrían haber generado un incendio.

Unidades de Protección Civil de Santa Catarina fueron desplazadas hasta el lugar, cuyos socorristas atendieron al chofer.

Se dio a conocer que el operador salió ileso en el accidente y quedó a disposición de los elementos de la Guardia Nacional.

La vialidad sobre los carriles hacia el estado de Coahuila se vio afectada, ya que solo un carril a la altura del kilómetro 56 estaba habilitado.


