Se quedará Ciénega de Flores tres días sin agua

Por trabajos de mantenimiento, diversas colonias de Ciénega de Flores se quedarán sin agua por tres días seguidos.

Según información que compartió Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD), actualmente existen problemas en un equipo de bombeo en el municipio, por lo cual desde este martes 27 hasta el jueves 29 de febrero, no habrá suministro de agua potable.

Las colonias que se verán afectadas son:

Alfonso Martínez Domínguez

Centro

Conchita Velazco

Dibsa

Ejido Emiliano Zapata

Fomerrey 156

Hacienda de las Flores

Joyas de Ciénega

La Alianza

Lomas de Ciénega

Lomas del Progreso

Los Lirios

Pedregal de Ciénega

Portal de las Salinas

Privadas de Bellavista

Privadas del Valle

Ruiseñores

San Juan

Santa Isabel

Tía Lencha

Tierra Propia

Valle de Ciénega

Valle de las Lomas

Valle del progreso

Durante estos tres días que no habrá suministro en las colonias antes mencionadas, Servicios de Agua y Drenaje hará repartición de agua a través de pipas, para que aquellos ciudadanos que no lograron juntar agua o se les termine antes del jueves 29, no tengan repercusiones.

