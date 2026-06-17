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Nuevo León

Se unen transportistas de Nuevo León a paro de AMOTAC

La organización anunció que la protesta busca visibilizar problemáticas que, aseguran, afectan de manera constante al sector del autotransporte

  • 17
  • Junio
    2026

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) convocó a un paro nacional para el próximo 24 de junio, movilización a la que se sumarán transportistas de Nuevo León para exigir mayores condiciones de seguridad en carreteras, frenar cobros considerados excesivos por el servicio de grúas y denunciar presuntas extorsiones.

La organización anunció que la protesta busca visibilizar problemáticas que, aseguran, afectan de manera constante al sector del autotransporte en distintas regiones del país.

Autoridades mantienen reuniones con transportistas

Ante el anuncio del paro, el fiscal general de Justicia de Nuevo León señaló que existen encuentros periódicos entre autoridades y representantes del sector para atender sus inquietudes.

“Me permito manifestarles que cuando menos una vez al mes se tienen entre diversas autoridades reuniones en Guardia Nacional con los representantes de la línea de autotransportes”, declaró.

El funcionario sostuvo que estos encuentros buscan dar seguimiento a las problemáticas planteadas por los transportistas y mantener comunicación permanente con el gremio.

Fiscalía pide presentar denuncias formales

Asimismo, aseguró que hasta el momento las autoridades no tienen conocimiento de denuncias formales relacionadas con algunos de los señalamientos expuestos por los transportistas.

Por ello, hizo un llamado a quienes hayan sido víctimas de algún delito o irregularidad a presentar las denuncias correspondientes para que puedan iniciarse las investigaciones y procedimientos legales correspondientes.


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