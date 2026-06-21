Localizan con vida a joven desaparecida; la reúnen con su familia

Con el apoyo de las autoridades ministeriales, se concretó el reencuentro y la joven fue trasladada a Tampico, donde finalmente pudo volver con su familia

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La rápida intervención del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas permitió la localización y resguardo de Reyna Judith Mejía Escobar, una joven de 23 años que contaba con reporte de desaparición desde el pasado 12 de junio de 2026 en el municipio de Tampico.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas mantenía activa la investigación y los boletines de búsqueda para dar con el paradero de la joven, cuya desaparición había generado preocupación entre sus familiares.

El hallazgo se produjo cuando integrantes del colectivo detectaron a una mujer deambulando por calles de Reynosa en aparente estado de desorientación. Al acercarse para brindarle apoyo, observaron que se encontraba en condiciones vulnerables y decidieron ponerla bajo resguardo mientras intentaban establecer su identidad.

Joven contaba con dificultades para comunicarse

De acuerdo con el colectivo, la joven tenía dificultades para comunicarse y únicamente alcanzaba a mencionar que vivía en la colonia Juárez 2 de Reynosa, información que resultó insuficiente para localizar de inmediato a sus familiares.

Ante esta situación, Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas difundió un boletín ciudadano y solicitó el apoyo de la población a través de redes sociales para identificar a la mujer y encontrar a sus seres queridos.

La respuesta no tardó en llegar. Tras viralizarse la imagen, familiares de Reyna Judith lograron reconocerla y establecieron contacto con el colectivo, iniciándose las gestiones necesarias para confirmar su identidad y coordinar su regreso.

Concretan reencuentro de joven desaparecida con sus familiares en Tampico

Con el apoyo de las autoridades ministeriales, se concretó el reencuentro y la joven fue trasladada a Tampico, donde finalmente pudo volver con su familia después de varios días de incertidumbre.

El caso volvió a poner de manifiesto la importancia de la colaboración entre la sociedad civil, los colectivos de búsqueda, las autoridades y la ciudadanía, cuyo apoyo fue fundamental para lograr que una persona reportada como desaparecida regresara sana y salva con sus seres queridos.