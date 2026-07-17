Comercios reportan baja afluencia y el municipio impulsa promociones y actividades para atraer visitantes y reactivar la zona

Inicio / Nuevo León / Se vuelve Centrito Valle un 'pueblo fantasma' entre semana

El Centrito Valle luce prácticamente como un “pueblo fantasma”, especialmente entre semana.

Incluso en horarios en los que debería registrarse una mayor afluencia de personas, como al mediodía —cuando la gente suele salir a comer—, es difícil observar clientes en restaurantes, comercios o áreas comunes.

En diversos recorridos realizados por El Horizonte, se constató la escasa actividad en el Centrito Valle, una situación que contrasta con lo que ocurría antes de la remodelación de la zona, cuando el tránsito de personas era constante a cualquier hora del día.

Además de los negocios con poca afluencia, se observó que las áreas comunes habilitadas durante la renovación, como bancas y mesas de picnic, permanecen sin uso durante gran parte de la jornada.

El secretario general de San Pedro, Luis Susarrey, señaló que la remodelación estuvo mal diseñada y ejecutada, además de que no se tomó en cuenta la opinión de vecinos y comerciantes, lo que provocó una disminución en la afluencia de visitantes. Por ello, el municipio busca ahora que la actividad entre semana se acerque a la que se registra los fines de semana.

“Se trata de que vuelva la gente entre semana, principalmente cuando los negocios están más vacíos y siguen pagando rentas muy altas".

"Lo que queremos es aumentar considerablemente la afluencia, sobre todo entre semana, que es cuando hay menos movimiento. Por eso se permitió que los establecimientos saquen mesas a las banquetas y puedan vender alimentos en la vía pública. También vamos a comenzar a promover ofertas entre semana, como descuentos y promociones de dos por uno”, señaló Susarrey.

Uno de los factores que, según el funcionario, contribuye a la baja afluencia es que la remodelación no contempló suficientes espacios de estacionamiento.

“Ya estamos hablando con los propietarios de estacionamientos para homologar tarifas e incentivar que más gente visite la zona, porque una de las razones por las que no va es que no tiene dónde estacionarse".

"Sí, me parece que hubo excesos y que faltó escuchar más a la gente. Ahora buscamos, al menos, que la afluencia entre semana sea similar a la que tenemos los fines de semana”, indicó el funcionario.

Que no sólo sea zona de antros

Más que una zona de bares y antros, los vecinos buscan que el Centrito Valle se consolide como un espacio familiar con actividades culturales y artísticas. Para lograrlo, han trabajado en coordinación con el municipio.

Rodolfo Cristalina, vocal de la Mesa Directiva de Centrito Valle, señaló que confían en que las acciones conjuntas permitan atraer a más visitantes, especialmente familias.

“Junto con todo esto, en el futuro van a ver la inversión que empezará a llegar al Centrito. Hoy ya se observan algunos locales con infraestructura moderna y otros más antiguos, pero también verán estacionamientos subterráneos y una mayor accesibilidad".

“Estamos construyendo las bases de lo que queremos ver dentro de unos años. Al final del día, la zona se irá transformando y, hasta ahora, a mucha gente le está gustando”, indicó.

La Mesa Directiva de Centrito Valle expresó su confianza en que la zona continúe creciendo hasta convertirse en un punto de referencia a nivel nacional e internacional.

Por su parte, Maricela Arcia, secretaria de la mesa directiva, afirmó que el Centrito Valle ha mejorado al convertirse en un espacio más accesible y seguro para caminar, aunque reconoció que aún enfrenta el reto de recuperar la afluencia de visitantes.

“Ya no están los cables que antes afectaban la imagen urbana; hay una mejor plusvalía, árboles muy bonitos, se plantaron más áreas verdes y hay menos plagas”, comentó.

No obstante, reconoció que existen áreas de oportunidad relacionadas con el sistema de riego, los registros y los apagones, aunque consideró que se trata de problemas que pueden resolverse.