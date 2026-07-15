El alcalde de Salinas Victoria aseguró que el conflicto no se resolverá con señalamientos y si con un uso responsable de recursos y la conclusión de la obra

Inicio / Nuevo León / Urge Raúl Cantú a soluciones y no pretextos en Triángulo Norte

El alcalde de Salinas Victoria, Raúl Cantú de la Garza, aseguró que el conflicto en torno al Distribuidor Vial Triángulo Norte no se resolverá con señalamientos entre autoridades, sino con una administración responsable de los recursos públicos y la conclusión de una obra que, afirmó, continúa afectando a miles de automovilistas en la zona metropolitana de Monterrey.

El edil respondió a las declaraciones del alcalde con licencia de Escobedo, Andrés Mijes, y sostuvo que la prioridad debe ser terminar la infraestructura vial para reducir los tiempos de traslado de quienes diariamente circulan por el sector.

"Los ciudadanos ya están cansados de los pretextos. Lo único que quieren es que la obra se termine y que alguien asuma la responsabilidad de resolver un problema que lleva años afectando a toda la zona metropolitana", expresó.

Cuestiona destino de 300 millones de pesos para la obra

Raúl Cantú señaló que existe incertidumbre sobre el destino de los 300 millones de pesos anunciados para atender el proyecto del Triángulo Norte, al considerar que los avances no son visibles para los usuarios que enfrentan congestionamientos diariamente.

El alcalde afirmó que los habitantes continúan perdiendo hasta dos horas al día debido al tráfico en la zona, situación que, dijo, demuestra que los recursos destinados a la obra no han generado los resultados esperados.

"Si esos recursos llegaron, la pregunta es muy sencilla: ¿dónde están reflejados? La gente sigue atrapada en el tráfico y eso demuestra que algo no está funcionando", declaró.

Compara presupuestos entre Salinas Victoria y Escobedo

El edil también contrastó la capacidad financiera de ambos municipios y afirmó que Escobedo dispone de un presupuesto superior a 2 mil 500 millones de pesos anuales, además de haber recurrido a financiamiento mediante deuda.

En contraste, aseguró que Salinas Victoria ha ejecutado obras y proyectos con un presupuesto considerablemente menor, priorizando la administración de los recursos públicos.

"En Salinas Victoria hacemos más con mucho menos. No gobernamos desde el escritorio ni desde las redes sociales; gobernamos resolviendo problemas y administrando cada peso con responsabilidad", sostuvo.

Afirma que las inversiones privadas no representan logros gubernamentales

Raúl Cantú también cuestionó que la llegada de empresas privadas sea presentada como un logro exclusivo de una administración municipal.

Como ejemplo mencionó la instalación de una tienda Costco, al señalar que este tipo de inversiones responden a estudios de mercado y al crecimiento poblacional de municipios como Salinas Victoria, El Carmen e Hidalgo.

Según explicó, los resultados de un gobierno deben medirse mediante obras públicas, servicios, seguridad y acciones que mejoren la calidad de vida de la población.

Defiende resultados de su administración

El alcalde recordó que asumió el gobierno municipal en 2021 y aseguró que, en menos de cinco años, su administración ha impulsado mejoras en vialidades, seguridad, espacios públicos y manejo financiero.

Asimismo, rechazó los cuestionamientos hacia gobiernos municipales jóvenes y afirmó que los avances de su administración pueden constatarse mediante las obras realizadas.

"Los resultados están a la vista y no necesitan campañas de promoción", indicó.

Reitera llamado para concluir el Triángulo Norte

Raúl Cantú aseguró que continuará señalando cualquier situación que afecte a los habitantes de su municipio, independientemente de las diferencias políticas que ello pueda generar.

"No me eligieron para quedarme callado ni para aplaudir errores. Me eligieron para defender a los ciudadanos de Salinas Victoria. Si un problema les afecta, lo voy a señalar las veces que sea necesario. Gobernar implica dar resultados, no buscar culpables cuando las cosas no salen bien", afirmó.

Finalmente, reiteró el llamado a las autoridades involucradas para dejar de lado las diferencias políticas y concluir las obras del Distribuidor Vial Triángulo Norte, al considerar que el proyecto es prioritario para miles de familias y trabajadores que diariamente transitan por esa zona del área metropolitana.