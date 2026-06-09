Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
secretaria_mujeres_firma_convenio_cluster_f6bcd9e1fc
Nuevo León

Secretaría de Mujeres firma acuerdo con clúster contra violencias

Se beneficiará a más de 40 mil colaboradores de empresas afiliadas al Clúster de Electrodomésticos con base en el diseño del protocolo Aura

  • 09
  • Junio
    2026

Con el objetivo de beneficiar a más de 40 mil personas, la Secretaría de las Mujeres formalizó este martes la alianza estratégica con el Clúster de Electrodomésticos de Nuevo León (CLELAC) para impulsar acciones de atención inmediata a las violencias en las empresas y organizaciones.

Durante la conferencia "Violencias contra las mujeres en el ámbito laboral", la titular Graciela Buchanan Ortega explicó que los especialistas de la dependencia colaborarán en el diseño de protocolos de actuación, programas de capacitación, asesoría técnica e iniciativas que contribuyan a la construcción de entornos laborales seguros y libres de violencia.

“Agradezco el compromiso, voluntad y sensibilidad de Yoelle Rojas, quien de manera determinante ha buscado conjuntar esfuerzos para hacer efectivos los derechos de las mujeres y erradicar la violencia en contra de las mujeres” expresó.

Por su parte, la directora del clúster de electrodomésticos estatal, Yoelle Rojas Quintero, afirmó que beneficiará a más de 40 mil colaboradores de empresas afiliadas al Clúster de Electrodomésticos con base en el diseño del protocolo Aura.

“Impulsaremos la igualdad de oportunidades y la dignidad humana; es una decisión firme  para decir que no permitiremos la violencia, el acoso, el hostigamiento, ni la discriminación en nuestras organizaciones; y al mismo tiempo es una invitación a construir una cultura donde todas las personas estén libres de violencia” expresó la Directora

Esta no es la primera vez que el Clúster de Electrodomésticos colabora con la difusión de los números únicos de atención a mujeres, debido a que ha sido patrocinador en el Concurso de Video “Jóvenes Visibilizando la Violencia”.

 

 

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

exposicion_aguirre_pequeno_prepa25_4_af9cdebc36
La Preparatoria 25 recuerda al dr. Eduardo Aguirre Pequeño
nl_congreso_96bcb02179
Da entrada Congreso NL a juicio político contra el gobernador
Monterrey_lluvia_archivo_79944d47e7
Alertan por ocho días de lluvias intensas en Área Metropolitana
publicidad

Últimas Noticias

PRINCIPAL_53566990e2
Sagrada Familia culmina obra y rompe récord mundial
original_7eb6b31732
Temporada final de 'The Bear' llegará el 26 de junio
Disco_Ronaldinho_1_996ec17def
Ronaldinho debuta en la música con álbum de 60 temas
publicidad

Más Vistas

nl_fraude_sampetrinos_2d5ef31866
Acusan de fraude millonario a padre e hijo sampetrinos
escena_lonche_de_huevito_5d53596df8
Lonche de Huevito reaparece tras rumores sobre su muerte
nl_cesar_garza_villarreal_150cbebac5
Acuerdo con terreno de 120 hectáreas ‘ayudó’: César Garza
publicidad
×