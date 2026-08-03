Ley Dafne va contra escuelas militarizadas en Tamaulipas

La Secretaría de Educación Pública emitió un ultimátum definitivo: ninguna academia privada de educación básica podrá operar bajo esquemas castrenses en el país

La discusión sobre las academias militarizadas en México entró en su punto más crítico este lunes de agosto de 2026, con dos hechos que se cruzan directamente en Tamaulipas.

Por un lado, el diputado local Alberto Moctezuma Castillo impulsa la iniciativa denominada "Ley Dafne", que busca regular y supervisar de forma estricta a las escuelas militarizadas, prohibir de manera tajante las novatadas y sancionar cualquier práctica violenta o abuso disfrazado de disciplina y quitar todo lo que tenga que ver con el concepto ‘militarizado’.

Por otro lado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió un ultimátum definitivo: ninguna academia privada de educación básica podrá operar bajo esquemas militares o castrenses en el país.

El caso que dio origen a la ley

El legislador vinculó directamente la propuesta con el fallecimiento de Dafne Zapata, una adolescente de 13 años que murió ahogada durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

El caso cimbró a la opinión pública y evidenció la falta de regulación, supervisión y protocolos de seguridad en este tipo de instituciones privadas que operan con formación de corte castrense para menores de edad.

Qué propone la Ley Dafne

La iniciativa de Moctezuma Castillo no es una reforma menor. Contempla modificaciones integrales a cuatro ordenamientos clave del estado:

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: Para establecer la prohibición expresa de cualquier forma de disciplina violenta en centros educativos.

Ley de Protección Civil: Para obligar a verificación, permisos y protocolos reales en campamentos, excursiones y actividades fuera de plantel.

Ley de Salud: Para garantizar atención inmediata, personal capacitado y responsabilidad institucional en caso de emergencias.

Código Penal: Para sancionar con severidad la negligencia institucional y los castigos físicos corporales ocultos bajo el concepto de "disciplina".

El objetivo central es que nunca más una escuela pueda escudarse en la formación militar para justificar abusos, novatadas o negligencia que pongan en riesgo la vida de un menor.

Ultimátum de la SEP

La propuesta cobra total relevancia tras la postura de la SEP, que dictaminó que ninguna academia privada de educación básica podrá seguir operando bajo esquemas militares en México, al considerar que dicho modelo es incompatible con el interés superior de la niñez y con el derecho a una educación libre de violencia.