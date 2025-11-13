Cerrar X
Vinculan_a_proceso_a_menor_por_homicidio_de_secretario_de_Linares_9809b9c6c0
Nuevo León

Sentencian a asesino del secretario de ayuntamiento de Linares

Luis Mario 'N' fue sentenciado a cuatro años de internamiento en el Centro de Internamiento y Adaptación para Adolescentes Infractores de Nuevo León

  • 13
  • Noviembre
    2025

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través de la Fiscalía Especializada en Adolescentes, informó que un juez dictó sentencia condenatoria en contra de Luis Mario “N”, de 17 años, por el delito de homicidio calificado en perjuicio del secretario del Ayuntamiento de Linares.

De acuerdo con la información oficial, tras el desarrollo del juicio oral, el agente del Ministerio Público presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que acreditaron la participación del joven en los hechos ocurridos el 7 de junio de 2025, cuando la víctima fue atacada a balazos en su domicilio, en el municipio de Linares.

Las investigaciones establecieron que el adolescente llegó hasta la vivienda del funcionario municipal, donde disparó en repetidas ocasiones un arma de fuego corta, provocándole lesiones que posteriormente le causaron la muerte en un hospital local.

El juez de Garantías de Adolescentes Infractores consideró válidos y congruentes los elementos probatorios presentados por la Fiscalía, determinando la responsabilidad penal del acusado como autor material del homicidio.

Como resultado, Luis Mario “N” fue sentenciado a cuatro años de internamiento en el Centro de Internamiento y Adaptación para Adolescentes Infractores de Nuevo León, además del pago por concepto de reparación del daño, correspondiente a la indemnización por muerte y gastos funerarios, conforme a lo establecido por la ley.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T124746_314_70864bb36c
Incineran más de 370 kilos de droga decomisada en Apodaca
reunion_morena_ip_nl_inversiones_8ccfd83da9
Se reúnen Morena y la IP de NL para impulsar inversiones
EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T090918_455_a8077d54be
Hallan sin vida a presuntos implicados en muerte de Carlos Manzo
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T132146_427_3c6a59b1fc
Caen cinco personas en posesión de armas y droga en Michoacán
EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T124746_314_70864bb36c
Incineran más de 370 kilos de droga decomisada en Apodaca
INFO_7_UNA_FOTO_1_5a663cd6a7
Se registra volcadura en San Pedro; hay un lesionado
publicidad

Más Vistas

nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
nl_aeropuerto_mty_muladar_cbd4509cc0
OMA culpa a aerolíneas por no usar pasillos telescópicos
nvidia_samuel_c120b4a958
NL será el centro de la IA con NVIDIA en América Latina: Samuel
publicidad
×