Sentencian a 'El Tlapa', identificado como fundador de Los Zetas

La dependencia informó que Ruiz Tlapanco permanece interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 en Nayarit

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Sergio Enrique Ruiz Tlapanco, alias “El Tlapa” o “Z-44”, identificado como fundador de Los Zetas, fue sentenciado a 29 años y nueve meses de prisión por los delitos de delincuencia organizada, en la hipótesis de contra la salud, y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de una multa de 692 mil 857 pesos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La dependencia informó que Ruiz Tlapanco permanece interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 “Noroeste”, en Tepic, Nayarit. Precisó que fue detenido por elementos del Ejército en septiembre de 2009, en la colonia La Hacienda Primera Sección, en la ciudad de Puebla.

Durante ese operativo, las autoridades aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, documentación, equipo de comunicación, equipo de cómputo, diversos objetos y vehículos, los cuales quedaron a disposición de las autoridades ministeriales como parte de la investigación.

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