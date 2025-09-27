Cerrar X
Nuevo León

Separan de cargo a coordinador de 'La Pastora' por caso de osezna

Autoridades ambientales emitieron recomendaciones para atender de manera inmediata a 'Mina' debido a su delicado estado de salud

  • 27
  • Septiembre
    2025

El director general del Parque Fundidora, Jean Joseph Léautoud, anunció que el coordinador general del zoológico "La Pastora", Gustavo Sepúlveda, fue separado de su cargo tras llevar a cabo una investigación sobre el caso de Mina, la osezna negra americana que se encuentra delicada en sus instalaciones.

"Esta investigación arrojó que el responsable del zoológico y su personal médico pudieron haber hecho más por "Mina".

Tras llevar a cabo una investigación profunda para esclarecer lo sucedido con el ejemplar, el director informó a través de redes sociales que separó de su cargo a presuntos responsables.

"He tomado la decisión de separar de su cargo al coordinador general del zoológico, pero sabemos que esto no es suficiente. Lo que todos queremos es ver un trato digno y la posibilidad de recuperación de "Mina" por lo que continuará nuestra colaboración con Profepa" explicó Léautoud.

Agradeció a la procuradora federal de Protección del Medio Ambiente, Mariana Boy; al delegado de la Profepa de Nuevo León, Eduardo Villanueva; así como a la titular de "Amar a Nuevo León", Mariana Rodríguez por su colaboración en el estado de la osezna.

Resultados del informe de la Profepa

Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) acudió al zoológico para revisar el estado clínico de la osezna. Posteriormente emitieron una serie de recomendaciones de aplicación inmediata:

  • Tomarán las muestras de salud de la osezna para analizar su actual estado clínico.
  • Mantener al ejemplar en una zona de obsvervación y cuidado.
  • Mejorar las condiciones del hábitat donde se resguarda a "Mina" durante su cuarentena.

También, el organismo ratificó que este ejemplar se queda bajo el cuidado del Zoológico "La Pastora". 

Se espera que en los próximos días, veterianarios pertenecientes a la Profepa acudan de nuevo al zoológico para decidir el mejor camino para "Mina".


