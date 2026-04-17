Separan a tres del cargo tras derrame de hidrocarburo en Golfo

Autoridades federales iniciaron una investigación para esclarecer el origen del derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, tras detectar irregularidades en operaciones vinculadas a Petróleos Mexicanos. La medida incluye la separación de tres funcionarios que ocupaban cargos clave en áreas de seguridad, control marino y manejo de residuos, ante su posible relación con los hechos.

El anuncio se realizó como parte de una estrategia que busca garantizar transparencia, rendición de cuentas y protección ambiental, luego de que estudios técnicos y científicos identificaran indicios sobre el punto de origen del incidente registrado desde febrero en la región de Campeche.

¿Qué irregularidades detectaron en el derrame?

El análisis de bitácoras, imágenes satelitales y movimientos de embarcaciones permitió identificar fallas en la operación y omisiones en reportes. Entre los hallazgos destacan la pérdida de integridad mecánica de un oleoducto, cuya reparación no fue informada a altos mandos, así como una fuga de hidrocarburos que fue negada en reiteradas ocasiones por áreas operativas.

También se detectó coincidencia entre el punto de la fuga y la zona identificada por científicos como origen de la mancha de aceite. A esto se suma el ocultamiento de al menos 350 metros cúbicos de agua contaminada recuperada en barreras de contención, así como inconsistencias entre reportes oficiales y el despliegue de 11 embarcaciones utilizadas para atender el incidente.

Otro de los señalamientos es que no se detuvo de inmediato el flujo del oleoducto, ya que la válvula principal fue cerrada ocho días después de detectarse la fuga, lo que habría incrementado la magnitud del derrame.

¿Qué acciones implementaron las autoridades?

Desde el inicio de la contingencia, la Secretaría de Marina desplegó un operativo con 3,365 elementos, 25 buques, 48 vehículos y 9 aeronaves, además de drones y barreras de contención que suman más de 5,100 metros. Estas acciones permitieron mantener vigilancia en la Sonda de Campeche y recorrer más de 630 kilómetros de litoral.

Como resultado, se han atendido 48 playas y recolectado aproximadamente 915 toneladas de residuos compuestos por hidrocarburo, arena y material orgánico. Los desechos son trasladados a plantas autorizadas donde reciben tratamiento especializado para eliminar contaminantes.

¿Qué impacto ambiental se ha registrado?

Las autoridades ambientales reportaron más de 1,021 recorridos en 173 localidades de estados como Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, incluyendo manglares, arrecifes, lagunas costeras y Áreas Naturales Protegidas.

De acuerdo con los monitoreos, no se ha detectado muerte masiva de especies, aunque continúan los estudios en sedimentos, agua y ecosistemas para evaluar los efectos a largo plazo. En la región del Golfo de México habitan más de 11,310 especies de flora y fauna.

¿Qué apoyos se brindaron a comunidades afectadas?

En el ámbito social, se implementaron apoyos económicos y logísticos para comunidades pesqueras, incluyendo una inversión de 30 millones de pesos destinada a cooperativas en Veracruz. Además, se entregaron apoyos individuales de 15,000 pesos a más de 3,300 pescadores mediante programas federales.

Las autoridades también informaron que durante el periodo vacacional de Semana Santa, las playas se mantuvieron en condiciones adecuadas, con una ocupación hotelera cercana al 80 por ciento.

¿Cuál sería el origen del derrame?

El grupo científico interinstitucional analizó más de 70 imágenes satelitales y modelos de dispersión, concluyendo que el derrame se habría originado en febrero en la zona de Abkatun-Cantarell, desde donde el hidrocarburo se desplazó por corrientes marinas.

Ante estos hallazgos, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría Anticorrupción para el deslinde de responsabilidades, mientras continúan las investigaciones.

¿Qué medidas se implementarán a futuro?

Como parte de la respuesta, se creó el Observatorio Permanente del Golfo de México, integrado por autoridades y comunidad científica. Este organismo tendrá como funciones el monitoreo ambiental, la prevención de riesgos, la generación de alertas tempranas y la promoción de la participación ciudadana.

El gobierno federal informó que las acciones continuarán hasta garantizar la recuperación total del entorno costero y marino, así como la atención a las comunidades afectadas y el seguimiento permanente del caso.

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