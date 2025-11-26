Cerrar X
Nuevo León

Servicios Públicos de Monterrey limpia rejillas pluviales

El operativo continuará durante todos los días que haya pronóstico de lluvia e incluso días después, particularmente en zonas susceptibles a inundaciones

  • 26
  • Noviembre
    2025

Ante la reciente caída de lluvia y pronóstico de que estas se mantengan por varios días, el gobierno de Monterrey, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realizó labores de mantenimiento para prevenir inundaciones.

Este programa se concentró en la limpieza de rejillas de drenaje pluvial, esto para garantizar que toda el agua que caiga vaya a donde debe y así se puedan prevenir inundaciones o encharcamientos. 

El operativo continuará durante todos los días que se tenga pronóstico de precipitaciones e incluso días después, particularmente en zonas ya identificadas como susceptibles a inundaciones.

Además, la administración encabezada por el alcalde, Adrián de la Garza, exhortó a la población a mantener limpias las calles evitando arrojar basura que pueda tapar las rejillas de drenaje.


