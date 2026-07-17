Supervisa Adrián rehabilitación del Complejo Rube en Monterrey

Los trabajos estuvieron a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos e incluyeron bacheo, poda de árboles, retiro de basura, deshierbe y pintado de carriles

Como parte de las acciones para mejorar la imagen urbana en el corredor Bernardo Reyes–Ruiz Cortines, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, supervisó este viernes un operativo integral de mantenimiento en el Complejo Rube, ubicado en la colonia Bella Vista.

Los trabajos estuvieron a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos e incluyeron bacheo, poda de árboles, retiro de basura, deshierbe, mantenimiento al alumbrado, pintura en bancas, banquetas, cordones y barandales, además del retiro de cableado en desuso.

De acuerdo con el municipio, esta intervención da continuidad a las labores realizadas el pasado 22 de junio en una lateral de la avenida Bernardo Reyes y al operativo efectuado el 1 de julio en el bajo puente de esa misma vialidad.

Durante el recorrido, el edil estuvo acompañado por el secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, para supervisar el avance de los trabajos.

"Hace 15 días la Secretaría de Servicios Públicos inició un trabajo intenso para rehabilitar de forma contundente esta área, un área donde muchas veces tenemos problemas, sobre todo de mucha concentración de basura", señaló Adrián.

El alcalde reiteró que la recuperación y el mantenimiento de los espacios públicos forman parte de una estrategia permanente para ofrecer entornos más limpios, seguros y funcionales para la ciudadanía.