Sigo dentro del proceso de elección de Fiscal: De la Garza

Al contrario de las declaraciones del Gobernador Samuel García, el ex alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza dijo que él cumplió con todos los requisitos de la convocatoria para la selección del Fiscal General del Estado, por lo cual sigue dentro del proceso.

En entrevista para El Horizonte, De la Garza aseguró que García Sepúlveda se adelantó en sus declaraciones, ya que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la convocatoria que hizo el Congreso para elegir Fiscal, por lo cual él y los demás aspirantes aún tienen oportunidad de ser elegidos.

“A final de cuentas el Gobernador ha dicho muchas cosas, ha dicho que resolvió el problema de contaminación y no es cierto, ha dicho que resolvió el problema del transporte público y es evidente que no es cierto, que ha hecho siete líneas del metro o no sé en qué línea va y tampoco es cierto, entonces yo tomaría muy con reserva la declaración del gobernador.

“Yo no he visto sus declaraciones, pero si lo hizo así otra vez se adelantó o más bien ha estado diciendo mentiras”, dijo De la Garza.

Al ser cuestionado si entregó la papelería que la convocatoria solicitaba en tiempo y forma, Adrián de la Garza dijo que, aunque tuvo complicaciones en al tramitar su carta de antecedentes no penales, ya que Samuel García ordenó que no se la dieran, después de que interpuso una queja ante un juez, este obligó al Ejecutivo a darle el documento.

“Fue evidente que el Gobernador quiso boicotear la designación del fiscal por parte del Congreso, una de las artimañas que utilizó fue el no entregar cartas de no antecedentes a quién no fuera de su agrado, yo fui una de esas personas.

“Sin embargo existe el derecho, existe la ley, fuimos a quejarnos ante un juez y el juez obligó al gobernador a entregarme la carta de no antecedentes, porque es mi derecho y así me asistía y una vez que fue obligado el gobernador esa carta fue comunicada al Congreso del Estado, cumplimos con todos los requisitos que marca la convocatoria.

“Seguimos como muchos otros aspirantes, seguimos dentro como los otros aspirantes y estaremos muy atentos a lo que disponga el Congreso en próximas fechas una vez que se haya comunicado la resolución final de la corte y celebro que la Corte porque ya declaró válido el proceso de selección de fiscal por parte del Congreso”, dijo Adrián de la Garza.

