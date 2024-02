Sufren vecinos de Zona Tec: Estadio Banorte 'es una cantina'

Vecinos de la zona Tec acusan que lo que se prometió y acordó como un estadio colegial de futbol americano con énfasis deportivo, de pronto se tergiversó al convertirlo en un recinto de conciertos multitudinarios que les crea caos a su colonia, pues es ruidoso, mueve muchos autos y gente, y conlleva un exceso de venta y consumo de alcohol.



Se trata del estadio Banorte, o de los Borregos del Tec, en el cual se ha realizado, desde su apertura, 10 conciertos masivos.



En los eventos de este tipo hay la venta de bebidas alcohólicas, lo cual potencia las molestias para los vecinos.



Los habitantes dijeron a El Horizonte que cuando les “vendieron” la idea del proyecto dentro del desarrollo Distrito Tec, directivos del Tecnológico de Monterrey les dijeron que se trataría de un recinto sólo para eventos deportivos estudiantiles, pero no de conciertos para hasta 17,000 personas.



Los colonos se quejaron de que cada que hay conciertos sufren de problemas como inseguridad, exceso de ruido, invasión de cocheras, multitudes descontroladas en las calles y cierre de calles.



El estadio está ubicado en las calles de Fernando García Roel y Jesús Cantú Leal, de la colonia Tecnológico, en Monterrey, y fue inaugurado el 30 de abril del 2019.



Quienes padecen de esta situación son quienes viven en las colonias Tecnológico, Cerro de la Silla, Estadio, Narvarte, Villa Florida y Altavista, entre otras.



Eulogio Serna, vecino de más de 50 años de vivir en la colonia Cerro de la Silla, dijo que se trata de un “engaño”



"Engañaron a todo mundo, el beneficio supuestamente iba a ser para todos, pero ahora es para ellos nomás, el dinero, lo que se llama negocio.



“Nos han desgraciado, comenzaron al principio con juntas y todo eso, fue para nomás tapar, pura faramalla, para justificar lo que hicieron.



“Yo me quejo de que siendo una institución superior (Tec de Monterrey), supuestamente ecológica, y todo eso, contamina con tanto ruido; nomás fue para dorar la píldora, para decir que estaban haciendo algo con aprobación de nosotros”, indicó Serna.



José Juan Orozco, otro vecino que también tiene más de 50 años de vivir en la zona, recordó que el punto se concibió como espacio para los juegos de futbol americano de los alumnos, y no para eventos masivos.



"Se planteó para ser la sede de partidos de futbol americano estudiantil, fue lo que se nos platicó cuando se iba a construir, que era principalmente para un auditorio universitario, para los partidos de futbol americano de la institución", aclaró.



Orozco lamentó que celebrar ahí eventos masivos trae complicaciones: disparó el tráfico en la zona; y en lugar de recurrir a los estacionamientos del sector, los visitantes prefieren estacionarse afuera de las casas de los vecinos, incluso tapando cocheras o invadiendo exclusivos.



Otro vecino de la colonia Cerro de la Silla, Justo Elorduy, dijo que en las reuniones que empezaron a sostener con gente del Tec les plantearon que no querían otro estadio como el que se fue a Guadalupe y les dijeron que eso no ocurriría, pero incumplieron.



"De repente vemos que el estadio se convierte en un estadio con marca de banco, de repente empieza a haber eventos masivos, esos eventos masivos no estaban contemplados, traer masivos contempla tener más vehículos moviéndose en la zona, buscando lugar para estacionarse, inconvenientes a vecinos, e inconvenientes a la gente de la zona aledaña.



“Nunca se avisó que iba a ser un salto a lo comercial, pescó a todos por sorpresa porque nunca hubo una notificación de un cambio", condenó Elorduy.



CIERREN CALLES



Aparte, Serna también se inconformó por el cambio de giro pues dijo que eso ha implicado el cierre de calles por las que llegan a sus domicilios.



"Totalmente inconforme con lo que han hecho, porque ellos se dan de muy ecológicos, y dicen que el ruido y contaminación y todo, y el ruido es tremendo, deberían tener tantito amor por los animales, los dejan con pánico tremendo, eso no debe ser, aparte hay gente ya muy mayor, es un barrio antiguo, no dejar dormir a gusto", acusó.

Las mascotas no salen en la noche, por el estrés.



Orozco explicó que cuando sólo albergaba encuentros deportivos, la zona mantuvo vocación habitacional, sin quitar carriles de circulación.



"No salen, al menos mi perrito no sale de noche", refirió.



"Los carriles se redujeron al mínimo posible, esto provoca congestionamiento a todas horas, ahorita todavía no empiezan las clases, pero una vez que inicien se da congestionamiento permanente, cuando son de los conciertos, esto de plano colapsa porque la gente no puede circular por Junco de la Vega, por la avenida Fernando García Roel, ni por Cantú Leal, entonces lo que hacen es buscar al interior de las colonias", acusó Orozco.



Aseguró que eso desemboca en mucho estrés por el caos, choques y atropellamientos, y que los visitantes a la zona no respeten cocheras ni estacionamientos exclusivos.



Ahora, relató, los conductores de muchos vehículos de proveeduría, como camiones de carga pesada, y los clientes dejan sus autos en las calles para no usar el área de estacionamiento, y dañan el pavimento.



En el primer concierto masivo, en el 2022, los vecinos se llevaron la sorpresa.



"Se dio un giro que no se había planteado, que no se había expuesto a los vecinos, y que la mayoría de los vecinos no están de acuerdo, los vecinos directamente colindantes", sostuvo Orozco.



Recordó que al principio, la gente del Estadio era amable, pero esa cara desapareció.



"Aparentaban estar interesados en lo que nos preocupaba y necesitábamos, pero no resultó ser así. Ya que había iniciado el proyecto, comenzaron a hacer lo que quisieron", aseveró Orozco.



BUSCAN LA GENTRIFICACIÓN



Los vecinos denunciaron que el Estadio intenta aplicarles la gentrificación, práctica que consiste en que, en zonas codiciadas por su plusvalía, como la zona Tec, quienes tienen amplio poder económico intentan desplazar a los residentes para comprar sus propiedades y crear más desarrollos.



"Querían desplazar, empezar a comprar propiedades y así lo han estado haciendo, siguen comprando, se siguen extendiendo", denunció Orozco.



"Dentro de los planes originales que se corrió entre los vecinos, información interna, sé que en el plano original, estamos hablando del 2014, era mover a los vecinos fuera de la zona del Tec para que quedara como zona netamente estudiantil", refirió Elorduy





