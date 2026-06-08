Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
suman_35_muertos_terremoto_filipinas_3f75c9280e
Internacional

Suman 35 muertos por terremoto de 7.8 en Filipinas

Estados Unidos anunció que estaba listo para apoyar los esfuerzos de respuesta, al igual que Francia, Japón y Nueva Zelanda

  • 08
  • Junio
    2026

Al menos 35 personas perdieron la vida y 200 más resultaron heridas luego de que se registró un terremoto de magnitud 7.8 durante este fin de semana en las costas de Filipinas.

Este sismo provocó que algunos edificios e infraestructura clave de la ciudad de General Santos fueran derribados. 

suman-35-muertos-terremoto-filipinas.jpg

De acuerdo con el funcionario de mitigación de desastres de Sarangani, René Punzalan, alrededor de 17 personas murieron en la provincia.

Estados Unidos anunció que estaba coordinando con Filipinas y que estaba listo para apoyar los esfuerzos de respuesta. Por su parte, Francia, Japón y Nueva Zelanda también expresaron su apoyo.

suman-35-muertos-terremoto-filipinas.jpg

Este terremoto es considerado el peor en lo que va del 2026, por lo que el director del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología advirtió que se buscara asesoramiento antes de regresar a edificios y casas dañadas que podrían colapsar debido a las réplicas.

Durante este fenómeno natural, cientos de personas entraron en estado de shock ante la dimensión del movimiento telúrico. Tal fue el caso de una escuela con más de 100 estudiantes, donde algunos niños gritaron de pánico y lloraron, pero la mayoría permaneció sentada y quieta, evitando cualquier lesión.

El terremoto estuvo centrado en el mar frente a Mindanao, la segunda isla más poblada del archipiélago filipino.

Este sismo ocurrió a una profundidad de 33 kilómetros, 32 kilómetros al suroeste del poblado de Maasim en la provincia de Sarangani.

Tsunami de casi un metro golpea algunas costas de Filipinas

Después de que se registrara un terremoto de 7.8 grados en Filipinas, se reportó un tsunami de un metro de altura en algunas costas del país.

Tras esto, el presidente Ferdinand Marcos pidió a la población ir a zonas elevadas.

Aquí te presentamos la nota completa: Tsunami de casi un metro golpea algunas costas de Filipinas


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

inter_iran_misil_d9810e19b7
Irán ataca bases de EUA en Oriente Medio tras bombardeos
inter_iran_drones_e6a59b879b
Irán advierte represalias tras nuevos bombardeos de EUA
eua_lanza_ataques_contra_iran_respuesta_derribo_helicoptero_c2b4f2279c
EUA lanza ataques contra Irán por derribo de helicóptero Apache
publicidad

Últimas Noticias

coahuila_tony_rodriguez_video_9ed8905c48
Sale a la luz video de la detención de Tony Flores
dajksd_cebf4856b4
Aplicarán carril reversible por Mundial 2026 en zona de Fundidora
Whats_App_Image_2026_06_09_at_6_57_02_PM_028cc06797
Subsecretaría de Educación Básica realiza Encuentro Artístico
publicidad

Más Vistas

nl_terreno_apodaca_687907e2bf
'Regala' Apodaca un megaterreno valuado en $700 millones de pesos
lluvia_nl_d2c44058ca
Alerta Protección Civil por presencia de lluvias en Nuevo León
nl_cesar_garza_villarreal_150cbebac5
Acuerdo con terreno de 120 hectáreas ‘ayudó’: César Garza
publicidad
×