Suman 35 muertos por terremoto de 7.8 en Filipinas

Al menos 35 personas perdieron la vida y 200 más resultaron heridas luego de que se registró un terremoto de magnitud 7.8 durante este fin de semana en las costas de Filipinas.

Este sismo provocó que algunos edificios e infraestructura clave de la ciudad de General Santos fueran derribados.

De acuerdo con el funcionario de mitigación de desastres de Sarangani, René Punzalan, alrededor de 17 personas murieron en la provincia.

Estados Unidos anunció que estaba coordinando con Filipinas y que estaba listo para apoyar los esfuerzos de respuesta. Por su parte, Francia, Japón y Nueva Zelanda también expresaron su apoyo.

Este terremoto es considerado el peor en lo que va del 2026, por lo que el director del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología advirtió que se buscara asesoramiento antes de regresar a edificios y casas dañadas que podrían colapsar debido a las réplicas.

Durante este fenómeno natural, cientos de personas entraron en estado de shock ante la dimensión del movimiento telúrico. Tal fue el caso de una escuela con más de 100 estudiantes, donde algunos niños gritaron de pánico y lloraron, pero la mayoría permaneció sentada y quieta, evitando cualquier lesión.

El terremoto estuvo centrado en el mar frente a Mindanao, la segunda isla más poblada del archipiélago filipino.

Este sismo ocurrió a una profundidad de 33 kilómetros, 32 kilómetros al suroeste del poblado de Maasim en la provincia de Sarangani.

Tsunami de casi un metro golpea algunas costas de Filipinas

Después de que se registrara un terremoto de 7.8 grados en Filipinas, se reportó un tsunami de un metro de altura en algunas costas del país.

Tras esto, el presidente Ferdinand Marcos pidió a la población ir a zonas elevadas.

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