Supervisa Adrián de la Garza avance de puente en La Rioja

Durante el recorrido, las autoridades constataron que las rampas de acceso y salida ya fueron concluidas, además de que se completó el montaje de las 32 trabes

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Con el objetivo de verificar el avance de las obras que forman parte del Circuito Vial Huajuco, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, realizó una supervisión de los trabajos de construcción del puente vehicular elevado “La Rioja”, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda.

Durante el recorrido, las autoridades constataron que las rampas de acceso y salida ya fueron concluidas, además de que se completó el montaje de las 32 trabes que conforman la estructura y la colocación de las losas del puente.

Asimismo, se informó que los trabajos de señalización horizontal y vertical presentan un avance casi total, mientras que las labores de iluminación y pavimentación continúan desarrollándose conforme al calendario establecido.

La obra contempla una longitud de 420 metros lineales, con un carril de circulación por sentido, acotamiento y espacios destinados para peatones y ciclistas. Además, incluye banquetas de cuatro metros de ancho, 14 cruces peatonales, 34 luminarias, jardineras, áreas de paisajismo y la instalación de un parabus en el cruce de la Carretera Nacional y avenida La Rioja.

La infraestructura permitirá a los ciudadanos acceder con mayor facilidad a escuelas, oficinas y zonas comerciales sin necesidad de incorporarse a la carretera federal.

El puente forma parte del Circuito Vial Huajuco, proyecto integral que también contempla la construcción de un túnel para conectar ambos lados de la Carretera Nacional, carriles laterales, dos puentes sobre los arroyos La Virgen y El Calabozo, así como la ampliación de la avenida Acueducto y la conexión de la calle Palmares con el Antiguo Camino a Villa de Santiago.