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Supervisa Adrián de la Garza avances en 'Rampas que Resuelven'
La presidenta del DIF promovió la creación de este proyecto para apoyar a regiomontanos con alguna discapacidad que les impide un libre desplazamiento
Por Vanessa Aguilar | 25 Junio 2026
Con el objetivo de evaluar los avances del programa “Rampas que Resuelven”, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza y la presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides, realizaron este jueves una visita de supervisión para verificar los trabajos de las obras.
El recorrido se llevó a cabo en la colonia San Jorge, donde la comitiva municipal supervisó el impacto de esta iniciativa que promueve la inclusión y transforma el entorno de los hogares beneficiados.
“En el sector, las adecuaciones realizadas permiten un acceso más seguro y cómodo para personas de la tercera edad y para una joven con una condición neurológica”, informó el municipio.
Los ciudadanos favorecidos agradecieron la sensibilidad y la solución a sus principales problemáticas.
La presidenta del DIF promovió la creación de este proyecto para apoyar a regiomontanos con alguna discapacidad que les impide un libre desplazamiento.
Para ello, el municipio de Monterrey firmó un convenio de colaboración con la empresa Cemex y con la asociación civil Desarrollo Comunitario, con el objetivo de construir, en una primera etapa, 200 rampas en domicilios particulares.
El municipio destinó $2 millones de pesos para el programa, con posibilidad de ampliarlo para llegar a 200 rampas en esta fase.
Al respecto, De la Garza destacó que se busca concientizar a la comunidad sobre la importancia de eliminar barreras arquitectónicas y diseñar ciudades y servicios accesibles para todos.
De acuerdo con las autoridades municipales, con estas obras, Monterrey garantiza la inclusión social de personas con discapacidad para que puedan desplazarse de forma segura, autónoma y digna, en igualdad de condiciones con el resto de la gente.