Supervisa alcalde Eduardo Gattás limpieza de vialidades

El alcalde de Victoria supervisa en territorio el avance de los servicios públicos, como las acciones realizadas en la Colonia Libertad

El alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez realizó un recorrido de supervisión por distintos sectores de la ciudad con el objetivo de supervisar la limpieza de camellones y vialidades que contribuyen a mejorar la imagen urbana y movilidad de peatones.

Supervisan labores de limpieza y mantenimiento en avenida Las Américas

En compañía del secretario de Servicios Públicos Marco Cantú, verificó los trabajos de chapoleo, poda y recolección de basura en avenida Las Américas, entre Colombia y calle Bertha del Avellano, considerada una ruta de gran movilidad en este sector norte de la capital del estado.

Como parte de sus actividades cotidianas, el alcalde de Victoria supervisa en territorio el avance de los servicios públicos como las acciones realizadas en la Colonia Libertad para continuar en la colonia Vamos Tamaulipas con el banderazo de obra a red de agua potable.