Supervisan avances en ampliación de la caseta Monterrey-Cadereyta

El Gobierno del Estado dio a conocer los avances en la ampliación de la Caseta de Cobro Guadalupe de la autopista Monterrey-Cadereyta, para mejorar la movilidad hacia el Aeropuerto Internacional de Monterrey y optimizar la conexión entre los municipios metropolitano con Cadereyta.

El proyecto contempla la ampliación de 12 a 20 carriles, lo que permitirá agilizar el tránsito en uno de los puntos de mayor afluencia vehicular del estado, por donde circulan alrededor de 50 mil vehículos diariamente.

“Ya rumbo al Mundial, pasamos de 12 a 20 carriles. La ampliación rumbo al Aeropuerto y en sentido contrario la ampliación Aeropuerto-Monterrey; baños, servicios de primer mundo, ahora tecnología. “Le pido a toda la raza que usa la autopista que saque el TAG, filas exclusivas, ya no se van a parar, esto tiene que ser una carretera para que ya no haya pérdida de tiempo, ni tráfico”, dijo el gobernador de Nuevo León Samuel García.

De acuerdo con la información oficial, la obra incluye la construcción de cuatro módulos de cobro automatizados con telepeaje, la instalación de alumbrado adicional, y la edificación de un muro de contención en ambos sentidos para ampliar las vialidades hacia las laterales.

Además de la habilitación de áreas de estacionamiento en ambos sentidos —Monterrey-Aeropuerto y Aeropuerto-Monterrey—, así como la construcción de un consultorio médico con presencia de ambulancias, módulos sanitarios, auxilio vial y lectores de placas con inteligencia artificial conectados con Fuerza Civil.

Durante la supervisión, se informó que la apertura de los nuevos carriles está programada para el domingo 18 de octubre.

