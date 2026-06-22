Supervisan ampliación del carril reversible en Leones

Según la Dirección General de Movilidad y Espacio Público, el carril reversible matutino registra tiempos de traslado hasta 46 por ciento menores.

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Al pasar de 5.3 a nueve kilómetros de longitud, autoridades municipales supervisaron este lunes la ampliación del carril reversible matutino en la avenida Paseo de los Leones.

Funcionarios de las secretarías de Desarrollo Urbano Sostenible y de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron al camellón central de la avenida Paseo de los Leones, a la altura de la calle Monte Everest, donde evaluaron el funcionamiento del operativo vial.

La extensión que aplicará es con la finalidad de reducir los tiempos de traslado en la zona.

El carril reversible inició a la altura de la calle Monte Everest y concluyó en la avenida Simón Bolívar.

En la zona se habilitó un acceso adicional a la altura de la calle Sevilla, con el propósito de mejorar la distribución de los flujos vehiculares y ofrecer mayores alternativas de incorporación.

“Esta medida forma parte de la estrategia municipal para optimizar la movilidad en las principales avenidas de Monterrey, mediante la implementación y fortalecimiento de carriles reversibles en puntos de alta demanda vehicular”, se informó en un comunicado. “Monterrey cuenta con siete carriles reversibles en operación, mientras continúan los estudios para evaluar nuevas alternativas que permitan mejorar la circulación en distintos sectores de la ciudad”.

Según la Dirección General de Movilidad y Espacio Público, el carril reversible matutino de Paseo de los Leones registra tiempos de traslado hasta 46 por ciento menores en comparación con los carriles ordinarios.

La supervisión corrió a cargo de Martha Adriana Torres Manzo, directora General de Movilidad y Espacio Público; de Ricardo González Rodríguez, director de Vialidad y Tránsito; también estuvo Emmanuel Acevedo Ojeda, director de Seguridad Vial; y Pablo Reyes Cortázar, director de Movilidad Sostenible.