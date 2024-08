Suprema Corte ve probable que el nombramiento de Arce se caiga

Tras darse a conocer el nombramiento de Pedro Arce por parte del Congreso de Nuevo León como Fiscal General en el Estado, fuentes del máximo tribunal en el país apuntalaron flaqueza en el proceso.

Lo anterior al señalar que conforme a la resolución del expediente 238/2022 que el pasado 14 de febrero emitió el ministro Luis María Aguilar Morales, instruyó que la reposición del proceso con corte al 08 de noviembre de 2022, por lo que todos los actos realizados en el periodo posterior a ello y previo al fallo serían anulados, entre ellos, la presentación de requisitos de las y los aspirantes, punto en el cual la Corte instruyó que se presentaran cartas de no antecedentes penales, las cuales, no fueron presentadas por los aspirantes al señalar que la dependencia a cargo no las emitió, y dando por hecho que la negativa a la solicitud equivaldría a cumplimiento de lo instruido por la Corte.

Sin embargo, el párrafo 116 de la Controversia Constitucional, no incluyen excepciones a reposiciones a este requisito.

“La invalidez decretada tiene como efecto que se reponga el procedimiento de selección a partir de ese momento, en el entendido de que la Comisión deberá, con libertad de decisión, continuar con su sustanciación y, en su momento, emitir la propuesta de lista final de aspirantes al cargo respectivo, para lo cual deberá atender al cumplimiento, entre otros, de los requisitos establecidos en la convocatoria, incluyendo el previsto en la base segunda, numeral 7, de la convocatoria impugnada (presentación de carta de no antecedentes penales, expedida por la Agencia de Administración Penitenciaria, cuya antigüedad no exceda de sesenta días naturales previos a su presentación ante el Congreso del Estado)”, señala el documento.

