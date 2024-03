Taxis amarillos no usan el taxímetro; cobran lo que quieren

Tras la llegada de varios reportes a El Horizonte, donde se denunciaba que los taxis amarillos no usan el taxímetro y cobraban a su conveniencia, decidimos aventurarnos y averiguarlo.

Subimos de incógnito a uno de ellos y esto ocurrió.

-Oiga, ¿Cuál es la cuota mínima?

¿Cuánto le han cobrado? Ya no sabemos. No sé cuál sea la mínima (...) 40.

¿Ya no usan el taxímetro? No, es que todavía no le suben las tarifas a éste.

“Traen una memoria (los taxímetros) y se madrean de volada”, dijo un chofer.

Este chofer trabaja con el taxímetro descompuesto y, efectivamente, cobra lo que quiere. La cuenta final fue de 40 pesos, de la Central de Autobuses al Arco de la Independencia.

Estas tarifas que dicen que la mínima o la máxima, ¿esas quién las elige? Yo digo que eso fue en todos lados.

¿O sea, ustedes mismos las pusieron? Sí, hay unos que cobran 50.

Otro chofer al cuestionar la tarifa, se negó a brindar el servicio una vez abordo, debido a que cuando inició el viaje no activó el taxímetro.

¿Cuál es la cuota mínima? 50 pesos.

¿El taxímetro ya no lo usan? Sí.

¿Y marca 50 de aquí hasta la Central? No.

¿Y no se supone que se cobra lo que sale en el taxímetro? Sí, (...) ¿sabes qué? no voy.

Los 50 pesos serían de avenida Cuauhtémoc a la Central de Autobuses.

Aunque a inicios de año, diputados del Congreso local se manifestaron a favor de un alza en el servicio de taxi, tras más de una década congelada, se constató que abusan.

La ley no tiene una tarifa mínima oficial y se tiene que el banderazo diurno es de $8.78 y $5.22 por kilómetro recorridos; y la nocturna de $10.53 el banderazo y $6.27 por kilómetro recorrido.

