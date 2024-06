Temen abuela y nieta por próximas lluvias; se inunda su casa

“Yo ya no quisiera vivir, nomás que Dios me tiene aquí nomás por mis nietos”, es la confesión llena de impotencia de doña Teresa Bustos, habitante del sur de Monterrey, quien vio como las lluvias inundaron su casa debido a su techo de lámina.

Con la muerte su hijo, hace poco más de tres meses, se quedó sola y a cargo de sus pequeñas nietas de 5 y 12 años de edad.

Todo lo que Teresa gana con la venta de latas de aluminio, o limpiando casas, se destina para la alimentación y educación de las niñas.

Así, nada queda para reponer la agujereada lámina que tiene como techo, ni mucho menos para construir uno de material.

“Yo les aseguro a mis nietas primero lo que es para ellos, ellos siempre primero, que no les falte nada, que no les falle nada”, relata la habitante de la colonia San Ángel Sur.

“Prefiero que coman ellos, aunque yo me quede sin comer. Es una tristeza para mí, porque si mi hijo viviera otra cosa fuera.

“Ya no tengo ni llanto, solo veo el techo y me dan ganas de llorar”, compartió.

Al vivir en las faldas del Cerro de la Silla, el agua que trajo la tormenta “Alberto” no únicamente entró desde arriba, sino también de frente por los escurrimientos.

Con desesperación, Teresa salió a buscar, sin éxito, materiales para solucionar el ingreso de la lluvia desde el techo.

“Me quise traer una madera, pero como estoy operada de la vesícula no puedo cargar, la tuve que dejar a mitad de camino, porque sí me la cargué hasta que me empezó a doler la operación”, recuerda.

Con las precipitaciones asomándose todavía en Nuevo León, doña Tere espera que pronto la lluvia deje ser una pesadilla para ella, y se convierta en lo que es para el resto: una bendición.

