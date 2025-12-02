Tendrá San Pedro tres ediciones de su desfile navideño

El alcalde de San Pedro, Mauricio Farah, junto con la Secretaria de Cultura, Alejandra Álvarez, invitaron a las familias del municipio a disfrutar del tradicional Desfile de Navidad, una celebración que este año se presentará en tres ediciones para acercar la alegría de la temporada a toda la comunidad.

Bajo el nombre "Entre sueños y recuerdos", el desfile contará con la participación de cerca de mil personas en carros alegóricos, además de contingentes de diversas instituciones, academias de música y baile.

El alcalde destacó el esfuerzo puesto en el evento, que anualmente se espera con gran emoción.

"Tanto niños y niñas, y también los papás y los abuelitos lo esperan con muchísimas ansias cada año, porque finalmente le metemos muchísimo esfuerzo, muchísimo cariño aquí de parte de la Secretaría de Cultura y todas las instituciones que se suman a este gran evento".

El tradicional desfile, que en su edición de 2025 cumple 27 años, busca superar la afluencia de 25 mil asistentes que se registraron en el 2024.

Para lograrlo, se realizarán tres presentaciones en puntos estratégicos del municipio el próximo fin de semana.

Se invita a la ciudadanía a consultar las redes oficiales de San Pedro para conocer las rutas exactas y el detalle de los espectáculos programados, asegurando que todos puedan disfrutar de esta fiesta de tradición.

Fechas, horarios y ubicaciones del desfile “Entre sueños y recuerdos”

Avenida Clouthier – 6 de diciembre

Desfile: 18:00 horas

Shows desde las 16:00 horas

Casco de San Pedro – 6 de diciembre

Desfile: 20:00 horas

Shows desde las 18:30 horas

Drones a las 21:00 horas

Calzadas – 7 de diciembre

Desfile: 19:00 horas

Shows desde las 17:00 horas

Drones a las 20:00 horas

Comentarios