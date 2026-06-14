Toman tunecinos el centro de Monterrey y hacen fiesta

Previo al partido contra Suecia, aficionados de Túnez tomaron las calles del Centro de Monterrey y armaron una fiesta con porras, canticos y baile.

En la Explanada de los Héroes poco más de una veintena de tunecinos pintaron la Macroplaza con de rojo con sus playeras y las banderas de su país.

Por su parte, el Gobierno de Nuevo León destinó una batucada para amenizar el ambiente, así como un dj que reprodujo canción populares de la nación africana.

Así mismo, personal estatal repartió sombreros conmemorativos con la figura del Cerro de la Silla estampada.

Durante el convivio, los tunecinos bailaron con los anfitriones regiomontanos y con turistas de otras naciones que llegaban atraídos por la fiesta.

Tras disfrutar durante poco más de una hora, se retiraron en conjunto para acercarse a las inmediaciones del Estadio Monterrey para apoyar a su equipo.

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