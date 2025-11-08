Toman protesta nuevos integrantes del Comité del STIRTT

En un acto solemne realizado la tarde de este sábado en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores de la Radio y la Televisión —Comisión de Trabajadores CTM—, se llevó a cabo la toma de protesta del nuevo Comité Nacional 2025-2029 de la sección Monterrey.

A la ceremonia asistieron figuras destacadas del movimiento sindical y representantes de medios de comunicación, entre ellos el regidor de Monterrey, Álvaro Flores Palomo; el secretario general del STIRRT nacional, Francisco Contreras; y el secretario del Trabajo de Nuevo León, Federico Rojas Veloquio.

Durante la asamblea extraordinaria, los compañeros electos pasaron al frente para rendir protesta junto al regidor Álvaro Flores, comprometiéndose a cumplir y hacer cumplir los estatutos de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

El nuevo secretario general de la sección Monterrey, José Reyes Ríos García, expresó que esta etapa representa un compromiso con la defensa de los derechos laborales.

“Iniciamos esta etapa de la historia del sindicato con corazón, responsabilidad y esperanza. No solo es recibir un cargo, es asumir una causa: la de defender la dignidad del trabajador, proteger sus derechos y buscar mejores oportunidades para sus familias”, afirmó.

En el evento, José Reyes Ríos entregó un reconocimiento al exsecretario David González por su trayectoria y liderazgo dentro del sindicato.

“Con su dedicación y compromiso supo guiar a esta organización con responsabilidad, cercanía y entrega”, destacó.

Por su parte, el regidor Álvaro Flores subrayó la importancia de los trabajadores de la comunicación dentro de la CTM de Nuevo León.

“Ustedes son pieza clave en el estado, y por tal motivo el trabajo que realizamos debe hacerse sin descanso, con convicción y con una meta firme. Aquí en Nuevo León somos gente de trabajo y de esfuerzo”, expresó.

El secretario del Trabajo, Federico Rojas, resaltó la labor de los comunicadores, destacando que su fuerza proviene de la confianza de la sociedad.

“El poder viene de quien genera la información, de quien la comparte y tiene la confianza de la gente. Cuenten con nosotros para construir un Nuevo León ejemplo de trabajo digno”, señaló.

Finalmente, el secretario general del STIRRT nacional, Francisco Contreras, reconoció la labor diaria de los trabajadores del gremio.

“Miles de mujeres y hombres hacemos patria todos los días, porque llevamos información, entretenimiento y esparcimiento a la gente. Un secretario general no es más que nadie; el liderazgo se ejerce con humildad y compromiso”, enfatizó.

Con la toma de protesta, el nuevo comité encabezado por José Reyes Ríos García, inicia formalmente sus funciones para el periodo 2025–2029, con el compromiso de fortalecer la unidad sindical y seguir impulsando mejores condiciones laborales para los trabajadores de la radio y la televisión en Nuevo León.

