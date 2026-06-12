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Nuevo León

Transcurre primera jornada del FanFest de forma ordenada

Gerardo Escamilla, titular de Seguridad estatal, reportó saldo blanco durante el primer día de actividades en la sede ubicada en el Parque Fundidora

  • 12
  • Junio
    2026

El secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, informó que el primer día de actividades del FanFest concluyó con saldo blanco, gracias al despliegue coordinado de corporaciones de los tres órdenes de gobierno en el marco del Plan Kukulcán.

Durante la reunión de seguridad, el funcionario destacó que se realizaron operativos conjuntos en aeropuertos, espacios públicos y sistemas de transporte, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como Fuerza Civil.

“Se tuvo como saldo preliminar del FanFest un saldo blanco. Solamente se pudieron reportar tres incidentes menores, tres personas que fueron desalojadas por alterar el orden público, una persona detenida por participar en un altercado y 69 atenciones médicas menores”, señaló.

Escamilla Vargas precisó que ninguno de los incidentes registrados fue considerado grave o de relevancia, por lo que las actividades transcurrieron de manera pacífica y ordenada.

“Podemos considerar que el primer día de actividades transcurrió de manera pacífica, en orden y con un espíritu de fiesta deportiva. Este fue un encuentro cultural donde pudieron disfrutar nuestras familias de estas actividades”, expresó.

Respecto al operativo previsto para el partido, el secretario indicó que más de 15 mil elementos de seguridad estarán desplegados en distintos puntos estratégicos, incluyendo carreteras, espacios públicos y las inmediaciones de las sedes relacionadas con el evento.

“Son más de 15 mil elementos entre Guardia Nacional, Defensa, Fuerza Civil y policías municipales que estarán desplegados durante el partido”, detalló.

Cuestionado sobre la posibilidad de manifestaciones de colectivos de madres buscadoras, similares a las registradas en la Ciudad de México, Escamilla aseguró que hasta el momento no existe alguna alerta de riesgo relacionada con este tema.

“No tenemos hasta el momento alguna alerta de riesgo respecto a esta situación. En cuanto a las posibles manifestaciones o actividades que se llegaran a presentar, tenemos un protocolo para atender este tipo de situaciones donde va a prevalecer sin duda el diálogo y el derecho a la libertad de expresión”, afirmó.

Asimismo, informó que en el cuartel general de Fuerza Civil se habilitó un espacio para las representaciones consulares de los países visitantes y que, en coordinación con la Secretaría de Turismo, se brindará orientación a turistas desde su llegada al aeropuerto.

Las autoridades también prevén una importante afluencia de visitantes en puntos como el estadio, el FanFest y espacios recreativos como el Parque del Agua, donde continuará el despliegue de seguridad y atención ciudadana.


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