Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
nl_aeropuerto_mty_remodelacion_jpg_b257f3a3df
Nuevo León

Transformarán aeropuerto de Mty; 'Será el mejor de México': OMA

La obra de $8,000 mdp avanza en dos fases: la primera ya concluyó y la segunda terminará en diciembre de 2027 con la integración de las terminales A y C

  • 05
  • Junio
    2026

El Aeropuerto Internacional de Monterrey (AIM) se convertirá en “el mejor del país” para diciembre de 2027, gracias a una remodelación integral encabezada por el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), que contempla una inversión de $8,000 millones de pesos.

De acuerdo con Ricardo Dueñas, director general de OMA, el proyecto forma parte de un plan quinquenal de $16,000 millones para modernizar los 13 aeropuertos que opera el grupo, siendo la terminal regiomontana una de las principales beneficiadas.

El directivo aseguró que las molestias ocasionadas por las obras, como áreas cerradas y trabajos en operación, desaparecerán una vez que concluya la transformación total del inmueble.

nl-aeropuerto-mty-remodelacion.jpg

Remodelación continuará después del Mundial 2026

La modernización del Aeropuerto Internacional de Monterrey se desarrolla en dos etapas. La primera contempla adecuaciones temporales para atender la alta demanda que generará la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras que la segunda consiste en una renovación integral de la Terminal A.

nl-aeropuerto-mty-remodelacion.jpeg

Según OMA, el aeropuerto está preparado para recibir a los miles de visitantes que llegarán durante el Mundial, aunque las obras continuarán una vez concluido el torneo.

“Estamos listos para el Mundial, pero las obras continuarán. Para finales del próximo año tendremos la gran expansión e integraremos todas las operaciones”, señaló Ricardo Dueñas.

nl-aeropuerto-mty-remodelacion.jpeg

Uno de los cambios más importantes será la desaparición de la actual Terminal C, cuyas operaciones se integrarán a la Terminal A, mientras que ese espacio será destinado exclusivamente para actividades de carga. La Terminal B continuará operando para los vuelos de Aeroméxico.

nl-aeropuerto-mty-remodelacion.jpg

Con este proyecto, la capacidad instalada del aeropuerto aumentará alrededor de un 50%, además de incorporar una nueva gran sala de espera y áreas comerciales.

nl-aeropuerto-mty-remodelacion.jpeg

Tecnología e inteligencia artificial para agilizar procesos

Como parte de la modernización, OMA ya implementó diversas herramientas tecnológicas enfocadas en reducir los tiempos de espera de los pasajeros.

Entre las principales innovaciones destacan los módulos Self Bag Drop, que permiten documentar equipaje en aproximadamente 20 segundos, cuando anteriormente el proceso podía extenderse hasta media hora.

nl-aeropuerto-mty-remodelacion.jpeg

También fueron instalados los sistemas e-Gates, que validan automáticamente la identidad y el pase de abordar mediante códigos QR, reduciendo el acceso a las áreas de inspección de cinco minutos a apenas tres segundos.

nl-aeropuerto-mty-remodelacion.jpeg

En los filtros de seguridad se incorporaron equipos HI-SCAN 6040 CTiX con tecnología de tomografía computarizada, capaces de generar imágenes tridimensionales del equipaje de mano y eliminar la necesidad de retirar computadoras, celulares o líquidos durante la revisión.

nl-aeropuerto-mty-remodelacion.jpeg

Asimismo, el aeropuerto ya cuenta con sistemas biométricos para pasajeros internacionales, compatibles con 20 nacionalidades.

nl-aeropuerto-mty-remodelacion.jpeg

Nuevo Centro de Control Operativo

OMA también puso en funcionamiento un moderno Centro de Control Operativo, desde donde se monitorean en tiempo real todas las actividades del Aeropuerto Internacional de Monterrey, así como operaciones de otras terminales administradas por el grupo.

nl-aeropuerto-mty-remodelacion.jpeg

De acuerdo con Ricardo Dueñas, la renovación tendrá entregas parciales durante los próximos meses. Para finales de este año se prevé la apertura de una nueva área de reclamo de equipaje, mientras que a mediados de 2027 se habilitarán nuevos espacios.

nl-aeropuerto-mty-remodelacion.jpeg

La conclusión total del proyecto está programada para diciembre de 2027, cuando el Aeropuerto Internacional de Monterrey contará con una infraestructura renovada, mayor capacidad operativa y tecnología de última generación para atender el crecimiento del tráfico aéreo en la región.

nl-aeropuerto-mty-remodelacion.jpeg


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_4445_f434058d96
Muere motociclista tras choque con camión urbano en Escobedo
CFE_47626f52dd
CFE suspenderá el servicio de luz en estas colonias de Monterrey
rgteshw_f8772da9a1
Estrena Fuerza Civil autos exóticos como patrullas de exhibición
publicidad

Últimas Noticias

AP_26156772908810_b5fe602e0a
Trump confirma asistencia al 3er juego de las Finales de la NBA
4cc27a18_9729_43be_8af3_283edf8535c1_82c3399511
Banco de Alimentos atiende ya a más de 43 mil personas
IMG_4445_f434058d96
Muere motociclista tras choque con camión urbano en Escobedo
publicidad

Más Vistas

nl_razer_c4b1fb06f6
Ponen orden al uso de vehículos todo terreno en Nuevo León
EH_DOS_FOTOS_15_f0546147f5
México juega vs Serbia en su último examen antes del Mundial 2026
Whats_App_Image_2026_06_04_at_8_55_33_PM_ee568a1113
A ritmo de acordeón, Nuevo León enciende el ambiente mundialista
publicidad
×