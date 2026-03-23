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Nuevo León

Trasciende que aprobarían presupuesto PRI-PAN-Morena esta semana

Este presupuesto sería con las condiciones que ya habría establecido Morena de no aprobar más deuda al Estado y recortar gastos en la oficina central

  • 23
  • Marzo
    2026

El Presupuesto 2026 de Nuevo León “revivió” con la primavera: este martes las bancadas del PRI, PAN y el bloque de la 4T con Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo tienen 33 votos; lo aprobarían un día antes de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Nuevo León.

La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) indicó que votará en contra y que incluso el Estado lo podría combatir ante la Corte mediante una controversia porque se están violando los procesos legislativos y se está trabajando sobre un documento que ya fue vetado por el gobernador.

Aunque desde el mes de febrero los diputados han ‘pateado el bote’ en el tema presupuestal por una falta de acuerdos, diputados de MC y Morena aseguraron que podría ser este mismo martes que se haría una sesión maratónica para que en la madrugada del miércoles ya esté aprobado el presupuesto.

Fuentes del PRI y del PAN indicaron que están aún afinando los detalles con Morena, pues fueron con los que llegaron a un acuerdo anteriormente y se habla de que, junto con el paquete fiscal, también estarían sacando la reforma electoral.

“Aún no tenemos todo, pero sí podría salir el martes”, señaló la fuente legislativa.

La diputada coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, indicó que por parte de Movimiento Ciudadano no acompañan esta propuesta de presupuesto, ya que solo buscan superar el veto.

Nosotros no vamos, no habrá ningún cambio sustancial, nada más quieren superar lo que a ellos les conviene y decir que cumplieron antes de que venga la presidenta.

“No han convocado, nos enteramos, pero no han convocado; puede ser que lo saquen mañana o el miércoles con lo que presentó Morena”, dijo Sandra Pámanes.

Este presupuesto sería con las condiciones que ya habría establecido Morena de no aprobar más deuda al Estado, crear tarifas sociales para el transporte público y recortar gastos de la oficina central del gobierno del Estado.

Será este miércoles 25 de marzo que la presidenta Sheinbaum visite Nuevo León como invitada a la Asamblea Anual de la Caintra.


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