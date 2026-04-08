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Internacional

Trump critica a la OTAN en reunión con Mark Rutte

Trasciende que durante la reunión en la Casa Blanca, Trump habría calificado a la OTAN como un “tigre de papel” tras no estar presente en el conflicto con Irán

  • 08
  • Abril
    2026

Este miércoles sucedió la primera reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, desde que inició la guerra contra Irán y después de las amenazas del norteamericano por salirse de la organización.

Apenas unas horas antes, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, expresó abiertamente el descontento que siente el mandatario estadounidense por la falta de respaldo de sus aliados europeos durante la reciente crisis con Irán, señalando que la OTAN “no estuvo ahí” cuando más se necesitaba.

Trump acusó a varios países miembros de negarse a colaborar en operaciones clave, como el uso de bases militares, el acceso al espacio aéreo o el despliegue de fuerzas en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico en el conflicto.

Durante la reunión —realizada a puerta cerrada en la Casa Blanca en medio de una frágil tregua entre Washington y Teherán—, Trump habría calificado a la OTAN como un “tigre de papel”, reflejando su frustración por lo que considera una falta de compromiso de la alianza en momentos críticos.

Asimismo, el presidente advirtió que Estados Unidos podría reconsiderar su apoyo a sus aliados si estos no actúan en situaciones clave, una postura que refuerza su visión más transaccional de la política exterior y que ha generado preocupación en Europa.

Por su parte, Rutte intentó suavizar las tensiones al reconocer que algunos países no cumplieron con las expectativas de Washington, aunque defendió que otros sí brindaron cierto nivel de apoyo logístico.

Aunque Trump no anunció medidas concretas tras la reunión, sí realizó una publicación en Truth Social, donde dejó entrever que su percepción del organismo no cambió demasiado.

"La OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos, y no estará ahí si la volvemos a necesitar", arremetió y mandó nuevamente una amenaza hacia la isla de Groenlandia. “¡RECUERDEN A GROENLANDIA, ESE GRAN PEDAZO DE HIELO, MAL GOBERNADO!”, finalizó.


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