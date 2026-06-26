Trasladan por aire a recién nacido de Doctor Arroyo a Monterrey

El operativo fue realizado por elementos de Protección Civil estatal en un helicóptero de la corporación para reducir significativamente el tiempo de traslado

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Un recién nacido con dificultades respiratorias fue trasladado de emergencia vía aérea desde el Hospital General de Doctor Arroyo hasta la zona metropolitana de Monterrey para recibir atención médica especializada.

El operativo fue realizado por elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes utilizaron el helicóptero de la corporación para reducir significativamente el tiempo de traslado, pasando de aproximadamente cuatro horas por carretera a solo una hora por aire.

La aeronave aterrizó en las instalaciones de Protección Civil estatal, donde el menor fue recibido por personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), encargado de completar el traslado terrestre hacia el Hospital Metropolitano.

En la movilización participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, personal del helicóptero de la corporación, CRUM y Servicios Aéreos de la Secretaría de Administración.