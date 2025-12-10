Podcast
Nuevo León

Trasladan a hospital a policías tras explosión en Dr. Coss

Los cinco elementos de Fuerza Civil fueron trasladados a un hospital privado ubicado en la colonia Del Prado, en Monterrey, donde reciben atención médica

  • 10
  • Diciembre
    2025

Cinco elementos de Fuerza Civil que resultaron lesionados tras la detonación de un artefacto explosivo en el municipio de Dr. Coss fueron trasladados a un hospital privado ubicado en la colonia Del Prado, en Monterrey, donde reciben atención médica.

El hospital se encuentra entre la avenida Benito Juárez y la calle Henry Dunant, hasta donde arribaron dos helicópteros de Fuerza Civil que participaron en el traslado urgente de los uniformados.

Al punto también acudieron elementos de la Policía Municipal de Monterrey, Protección Civil de Monterrey y personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes apoyaron en las labores de recepción y coordinación médica.

IMG_3440.jpeg

Aunque las lesiones no ponen en riesgo su vida, los uniformados requirieron traslado aéreo para recibir atención especializada.

La zona del incidente permanece asegurada por autoridades estatales y federales, que continúan las investigaciones para determinar si existen más artefactos explosivos en el área.


Comentarios

