Tumba Mauricio plan de verticalización del Casco en San Pedro

El plan parcial de desarrollo urbano de Miguel Treviño, que ponía en riesgo la supervivencia del casco histórico de San Pedro al dar manga ancha a la construcción de edificios de hasta pisos, fue echado abajo por el Cabildo de San Pedro Garza García.

La decisión, que fue tomada en el segundo día de actividades del actual ayuntamiento, fue adelantada el pasado 22 de julio a El Horizonte por Mauricio Fernández, ahora alcalde, luego de que este medio reveló un día atrás, que el plan que aprobó la pasada administración de Miguel Treviño contemplaba verticalizar el 70% del caso, por lo que el aumento de densidades haría a 7 de cada 10 predios muy apetecibles para desarrolladores.

En sesión del Ayuntamiento de ayer miércoles 2 de octubre, se aprobó por unanimidad “finiquitar” dicho plan, así como también la controversia constitucional que el ahora exalcalde, Miguel Treviño de Hoyos, había presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el gobernador, Samuel García, por no publicar dicho plan.

El alcalde actual, Mauricio Fernández, dijo a El Horizonte que en realidad lo que hicieron fue “mero formulismo” porque dicho plan nunca entró en vigor porque él se movió “a tiempo”.

Afirmó que al no publicarse por parte del gobernador ante el Periódico Oficial del Estado y ni inscribirlo ante el Registro Público de la Propiedad durante los 30 días después de que fue aprobado, dicho plan prácticamente estaba “negado”.

“Estaba de hecho negado por procedimiento, nunca se publicó, nunca se registró, automáticamente estaba descartado, simplemente lo ratificamos que no tiene validez.

“Nunca entró en vigor, se paró por andarlos aprobando de última hora (por parte del Cabildo de San Pedro)”, señaló.

El pasado 9 de julio, el Cabildo de San Pedro, todavía liderado por Treviño de Hoyos, aprobó un plan de verticalización del centro histórico que contemplaba construir edificios de tres hasta ocho pisos en esa zona de preservación arquitectónica.

El 22 de julio, El Horizonte dio a conocer que el denominado Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Casco de San Pedro 2023-2040 ponía en riesgo de “verticalización” al 70% de los predios del casco urbano, pues de los 1,036 existentes, 721 reunían las condiciones para albergar edificios de hasta ocho pisos, según el mismo documento.

Ese mismo día, el ahora secretario General de San Pedro, Luis Susarrey, indicó que ya analizaban mecanismos para cancelar ese plan, al cual calificó de “acelerado” y riesgoso.

Ayer, Fernández Garza cumplió con ese ofrecimiento y afirmó que no fue necesario buscar mecanismos legales para invalidar el plan, ya que, como nunca entró en vigor, no se generaron derechos adquiridos.

Sugirió que para que eso ocurriera operó antes de que fuera alcalde de San Pedro.

“Si no no me muevo si hubiera entrado en vigor”, señaló.

Controversia y renovación del plan

• Plan original: El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de San Pedro Garza García, aprobado bajo la administración de Miguel Treviño, permitía la construcción de edificios de hasta 8 pisos en el casco histórico

• Impacto: Este plan ponía en riesgo la preservación del casco histórico y aumentaba la densidad poblacional de manera significativa

• Cancelación: El nuevo cabildo de San Pedro Garza García, encabezado por Mauricio Fernández, decidió revocar ayer el plan de manera unánime

