Se alistan San Pedro y Monterrey para arrancar dos megaobras

Tan pronto como en dos semanas, se contempla que arranque la construcción de las tan “acariciadas” interconexiones viales entre San Pedro y Monterrey, que buscan disminuir el cada vez más caótico tráfico vial que viven los sampetrinos.

El alcalde sampetrino, Mauricio Fernández, le dijo a El Horizonte que las obras que arrancarán son la “grandotota” que unirá al sector Valle Oriente, de San Pedro, con el Multimodal Zaragoza, en Monterrey, y el puente paralelo a la avenida Parteaguas que iniciará en la Avenida San Francisco y concluirá en la calle Loma Larga, en territorio regio.

Esto gracias a que ya se cuenta con el aval de los dueños de los predios y los recursos económicos están asegurados.

Se estima que el costo de las obras sea de $5,000 millones de pesos porque incluye los tres viaductos.

El edil señaló que todavía no se definen las partidas que pondrá cada ente, pero señaló que va a participar San Pedro, Monterrey, el estado y los empresarios que serán beneficiados con las obras.

“Yo creo que en un par de semanas deben de estar arrancando dos de las interconexiones, las dos, o sea, la que va arriba en San Francisco y la grandotota que es la de Rufino Tamayo. En un par de semana deberán estar arrancadas las dos.

“Ya le pedimos un permiso a Monterrey para arrancar la obra arriba, y se tardaban como una semana el permiso, pero te digo, todo va muy bien, hombre. O sea, pues no es de a las 9:00 de la mañana, tal día, no, no es así, no, pero en dos semanas”, puntualizó el munícipe sampetrino.

Además, el alcalde indicó que, una vez que acordó con Monterrey los proyectos, buscó a los dueños de los terrenos, los cuales incluso aceptaron financiar parte de los proyectos, como es el caso de la Fundación Montemayor en la parte de San Francisco.

También dijo que el gobernador, Samuel García, le ofreció apoyo económico para las obras.

“Todavía no está definido; es un proyecto como de $5,000 millones entre las tres interconexiones y en unas, pues va la Fundación (Montemayor), en otras van a ser los desarrolladores de San Pedro, en otra va el municipio, tanto de San Pedro como de Monterrey y con la posibilidad de que también participe el estado, porque me dijo Samuel que él apoyaba y participaba.

“En la realidad, no tengo así firmado nada que te puedo ahorita garantizar, pero vaya, lo que sí te puedo decir es que hay una buena voluntad de todas las partes para con contribuir en ese proyecto de las interconexiones que son como $5,000 millones”, subrayó.

Inicialmente, se había estimado el costo de las obras en $3,000 millones de pesos porque sólo se tenían contemplado el viaducto de Valle Oriente, pero al agregarse los puentes de San Francisco a la calle Loma Larga, y el de Lázaro Cárdenas a Morones Prieto, el costo subió a $5,000 millones de pesos que es casi 70% más.

Al iniciar las obras, principalmente la de Valle Oriente, se estaría concretando un proyecto que Fernández ha acariciado desde la última vez que fue alcalde, en el trienio de 2015 al 2018, cuando proyectó por primera vez unir a San Pedro y Monterrey con un viaducto.

El pasado 25 de noviembre, El Horizonte dio a conocer que no sería una, sino tres, las interconexiones que construirán San Pedro y Monterrey para desfogar el tráfico en los límites de ambos municipios.

Se informó que la primera consistía en un viaducto que iría por encima de la Loma Larga, a la altura de Rufino Tamayo y Frida Kahlo, en Valle Oriente, San Pedro, y de las calles Nuevo León y San Luis Potosí, de la colonia Independencia, en Monterrey.

La segunda interconexión es la gasa que permita una conexión desde la avenida Lázaro Cárdenas en San Pedro a Morones Prieto en Monterrey, pasado por la avenida Gómez Morín, la cual quedará pendiente. La tercera sería en un puente por arriba del cerro de la Loma Larga para conectar desde Ricardo Margáin, bajar por la calle San Francisco y llegar a la calle Loma Larga en Monterrey; esta sería paralela a la avenida Parteaguas que sale del Club Industrial.

Con proyecto de los tubos, sube inversión a $6,000 millones

Asimismo, Mauricio Fernández indicó que las obras de Gómez Morín tendrían un costo extra para poder nivelar y reubicar la escultura de “Los Tubos” para dar paso a esta nueva interconexión, lo que sería de alrededor de $1,000 millones más.

“No está todavía definido, porque es un proyecto como de 5,000 millones entre las tres interconexiones y va la fundación, en otras van los desarrolladores de San Pedro, en otras del municipio tanto de San Pedro como de Monterrey y con la posibilidad de que, pues también participe el Estado, que me dijo Samuel que él participada.

“En la parte de Gómez Morín, pues van a acabar siendo cerca de $1,000 millones, mover los tubos, hacerlos pasar y nivel. La interconexión de Gómez Morín es como $3,000 millones, o sea, de la parte de movilidad, son como $6,000 millones", comentó Fernández.

Las nuevas vías ya han sido aprobadas por el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y el munícipe sampetrino, con el objetivo de desfogar el flujo vehicular que actualmente se satura en las vías existentes.

