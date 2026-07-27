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UANL conquista campeonato mundial de RoboCup 2026

El robot mide 24 por 27 centímetros, pesa 4.5 kilogramos y fue fabricado con piezas impresas en 3D y materiales biodegradables de alta resistencia

Por Humberto Salazar | 27 Julio 2026

La Universidad Autónoma de Nuevo León obtuvo el campeonato mundial en la competencia RoboCup 2026, luego de que un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) se alzara con el primer lugar en la categoría Rescue Rapidly Manufactured Robot Challenge (RMRC), celebrada en Incheon, Corea del Sur.

El equipo RoboCuppers UANL superó a 14 representativos universitarios de 10 países, entre ellos China, Alemania, Estados Unidos, Hungría, Grecia y Tailandia, gracias a un robot diseñado para realizar labores de búsqueda y rescate en escenarios simulados de desastres naturales.

Natrix supera pruebas de búsqueda y rescate

El prototipo, denominado Natrix, fue desarrollado durante aproximadamente 10 meses y cuenta con un sistema capaz de desplazarse entre escombros, subir escaleras y transportar objetos dentro de una pista con distintos obstáculos.

El robot mide 24 por 27 centímetros, pesa 4.5 kilogramos y fue fabricado con piezas impresas en 3D y materiales biodegradables de alta resistencia.

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UANL obtiene clasificación directa a RoboCup 2027

Además del título mundial, la delegación universitaria recibió el SuperTeam Award, reconocimiento otorgado por su desempeño colaborativo junto con equipos de Estados Unidos, Grecia y Tailandia, lo que también le aseguró su clasificación directa a la edición 2027 de RoboCup, que se realizará en Núremberg, Alemania.

La representación de la UANL también participó en las categorías Rescue Maze y Soccer Infrared, donde obtuvo el Outstanding Presentation Award por la innovación y presentación de sus soluciones técnicas.

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Como parte de su participación internacional, los estudiantes fueron recibidos por el embajador de México en Corea del Sur, Carlos Peñafiel Soto, en la representación diplomática mexicana.

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