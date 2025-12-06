Una persona queda atrapada tras choque en Santa Catarina

Un fuerte choque registrado en el paso Elevado de la avenida Díaz Ordaz, a la altura de la calle Movimiento Obrero, en la colonia La Fama, dejó a una persona atrapada al interior de su vehículo luego de impactar contra otro automóvil.

El accidente ocurrió cuando dos unidades colisionaron en la parte alta del puente vehicular, provocando que uno de los conductores quedara atrapado al interior del automóvil porque ninguna de las puertas servía.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil del Estado y del grupo Jaguares de Santa Catarina, quienes trabajaron durante varios minutos para liberar a la persona atrapada.

Tras las maniobras, los equipos de rescate lograron retirar a los afectados y realizaron una valoración médica en el sitio.

Las autoridades informaron que, pese a lo aparatoso del choque, se descartaron lesiones de gravedad en los involucrados.

El área permaneció parcialmente cerrada mientras se realizaban las labores de atención y el retiro de los vehículos dañados.

