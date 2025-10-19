Cerrar X
Nuevo León

'Unidas Contigo' brinda apoyo ante cáncer de mama

De acuerdo con la presidenta de la asociación, se brindan los medicamentos y atención necesaria para todas aquellas que luchan contra esta enfermedad

  • 19
  • Octubre
    2025

Cuando  una mujer es diagnosticada con cáncer de mama, siente desfallecer, porque piensa que eso es sinónimo de muerte. Pero no es así: la asociación "Unidas Contigo A.C." le da acompañamiento a las mujeres y las orienta, para apoyarlas con todo, desde información, tratamientos, exámenes, medicamentos, información y atención psicológica, además de pelucas y prótesis, y se crean grupos de autoayuda.

La presidenta de esta asociación civil, Flora Eugenia Ferrara, explicó que tienen programas para mujeres diagnosticadas, que consisten en apoyo médico con tratamientos  y medicamentos, apoyo para autoimagen para recuperar la autoestima, además de atención de de nutrición y atención psicológica; el Programa Rosa, y hay programas de prevención para la mujer sana y para la comunidad.

"Detectado a tiempo, el cáncer de mama no es mortal. Si lo detectas a tiempo, es curable. No es sinónimo de muerte, la verdad que no. Pero  tristemente aquí en México,  como se detecta el cáncer, es en etapas muy  tardías", aclaró. 

La Asociación "Unidas Contigo" tiene una particularidad: el 99 por ciento de quienes la integran ha tenido cáncer de mama; entonces, saben de lo que hablan. En los poco más de 22 años de haberse fundado, "Unidas Contigo" ha sido el soporte de las mujeres y a todas las pacientes les brinda atención en todos los sentidos para que salgan adelante. 

La misión es concientizar sobre la detección oportuna, y el objetivo es un Nuevo León libre de cáncer de mama. Por eso, la presidenta de la Asociación le pide a las mujeres autoexplorarse para prevenir. 

"Que la mujer, una vez que tenga la menstruación, realice esa exploración mensual. Te toca tres minutos hacerlo una vez al mes. Y si tú conoces  tu cuerpo, y desde que son jovencitas se crea ese hábito, como lavarte los dientes, checarte, conocer tu cuerpo, si el día de mañana tú sientes algo diferente en tu cuerpo, acude con el médico", detalló.

Para más información, usted puede marcar los teléfonos: 8122 0033 46 y 8183 5682 27. 

Para los pacientes está el WhatsApp: 811 789 9375.

La Asociación está en redes sociales, y en: www.unidascontigo.org

Recuerda: conocer tu cuerpo te salva la vida.


