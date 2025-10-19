Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama; unidas ante lucha

Cada octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, también conocido como Pink October, con el fin de visibilizar la lucha contra la enfermedad y formentar la prevención por medio de la detección temprana.

Estadísticas sobre cáncer de mama

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se registran más de 2.3 millones de nuevos casos de cáncer de mama al año.

Mientras que en México, se estimaron 23,790 casos nuevos de personas entre 20 o más en 2022, lo que representa el 9% de las muertes por cáncer a nivel nacional.

Entre las entidades con tasas más altas de casos de cáncer de mama se encuentra Nuevo León. De acuerdo con un boletín del Gobierno del Estado, en los últimos tres años la tasa bajó de 26.5 a 22.8 por cada 100 000 habitantes.

Datos curiosos sobre cáncer de mama

El lazo rosa es el símbolo internacional de la lucha contra el cáncer de mama, por lo que diversos monumentos y edificios se visten de rosa para mostrar apoyo a las sobrevivientes.

Detectar el cáncer de mama en etapa temprana puede aumentar significativamente las probabilidades de cura o de tratamientos menos agresivos.

Los hombres también pueden ser víctimas de este cáncer, sin embargo, aún no se tiene una cultura establecida de la prevención.





