Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_19_T135324_017_34a9733cc8
Nuevo León

Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama; unidas ante lucha

Miles de mujeres son diagnosticadas al año, pero se comprobó que podría ser superado en aquellos casos que se detecte desde etapas tempranas

  • 19
  • Octubre
    2025

Cada octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, también conocido como Pink October, con el fin de visibilizar la lucha contra la enfermedad y formentar la prevención por medio de la detección temprana.

af1a855ed315ba382be27e2360436979.jpg

Estadísticas sobre cáncer de mama

  • De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se registran más de 2.3 millones de nuevos casos de cáncer de mama al año.
  • Mientras que en México, se estimaron 23,790 casos nuevos de personas entre 20 o más en 2022, lo que representa el 9% de las muertes por cáncer a nivel nacional.
  • Entre las entidades con tasas más altas de casos de cáncer de mama se encuentra Nuevo León. De acuerdo con un boletín del Gobierno del Estado, en los últimos tres años la tasa bajó de 26.5 a 22.8 por cada 100 000 habitantes.

9d0cda5c55a148cea0139c8dd100f72a.jpg

Datos curiosos sobre cáncer de mama

  • El lazo rosa es el símbolo internacional de la lucha contra el cáncer de mama, por lo que diversos monumentos y edificios se visten de rosa para mostrar apoyo a las sobrevivientes.
  • Detectar el cáncer de mama en etapa temprana puede aumentar significativamente las probabilidades de cura o de tratamientos menos agresivos.
  • Los hombres también pueden ser víctimas de este cáncer, sin embargo, aún no se tiene una cultura establecida de la prevención.

58006c68198a767417f645cf05cf8157.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_19_at_7_59_35_PM_aaba7691d6
Iluminan de rosa Congreso por lucha contra cáncer de mama
EH_UNA_FOTO_2025_10_19_T163449_654_183e8b830b
Afirman que los hombres también pueden sufrir cáncer de mama
EH_FOTO_VERTICAL_82_a96ff90161
'Unidas Contigo' brinda apoyo ante cáncer de mama
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_refrescos_221cbc5748
Subirán 30% los precios de refrescos por IEPS
finanzas_bancos_vector_616a7838cb
Inicia veto a financieras mexicanas en Estados Unidos
granja_eliminado_1_convertido_de_webp_21ef95736f
Carolina Ross es la primera eliminada de La Granja VIP
publicidad

Más Vistas

evw_0ffc34d10e
Nuevo León reconoce y apoya a operadores del transporte público
EH_UNA_FOTO_2025_10_18_T130905_515_265354a704
Rompe PAN con alianzas partidistas; termina la era del PRIAN
20251018_083116_e7ac4f7e97
Retira 'Leones en Acción' 40 toneladas de basura en el río
publicidad
×