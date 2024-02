Usuarios del transporte público viven calvario

¿Se imagina salir cansado del trabajo y todavía tener que esperar hasta 2 horas el camión?

En El Horizonte nos dimos la tarea de ver cuánto tiempo esperan las personas, el transporte público, y efectivamente, de 1 hora a 2 es lo que tienen que esperar usuarios de la ruta 126, que toman su camión en la calle Juan Ignacio Ramón, lugar conocido como el obelisco en el municipio de Monterrey.

“Porque no pasa el camión es el 126, yo una hora y media me he esperado en madero y no pasa, y pasan llenísimos, igual en la mañana, van repletos, si no pasan a las 6 de la tarde, ya se tardó de media hora a más, hasta una hora hay gente que se ha esperado hora y media” Comentó Raquel Martínez, usuaria de la ruta 126.

Otras personas que también dicen ya encontrarse hartos por la falta de transporte público son las que hacen una interminable fila en la estación exposición, en el municipio de Guadalupe.

Que al terminar su viaje en metro, corren a formarse en las enormes filas de las rutas 411, 223, 71 y Zaragoza.

“Nos quitaron los camiones viejos y nos pusieron nuevos y el servicio pésimo, llevo esperando el camión una hora, hago de camino media hora, como hora y media es los que espero en la mañana y en la tarde, es lo mismo a todas horas” Resaltó Tere, usuaria de la ruta 411.

Hartos, desesperados y sobre todo cansados, así se encuentran los usuarios del transporte público quienes mencionan que no ven resultados de los nuevos camiones que prometieron las autoridades.

